La cause de la mort de Richard Chamberlain, acteur culte de «Shogun» et «Les oiseaux se cachent pour mourir»

Richard Chamberlain s’est fait connaître dans les années 1960 avant d’exploser aux yeux du grand public les deux décennies suivantes. Il était connu pour avoir joué dans de nombreuses séries cultes et a perdu la vie le 29 mars.

Richard Chamberlain est décédé samedi 29 mars à l’âge de 90 ans. Son mari, Martin Rabbett, s’est exprimé dans un communiqué pour Variety :

« Notre bien-aimé Richard est maintenant avec les anges. Il est libre et s'envole vers les êtres chers qui nous ont précédés. Nous avons été bénis d'avoir connu une âme aussi étonnante et aimante. L'amour ne meurt jamais. Et notre amour est sous ses ailes, le soulevant vers sa prochaine grande aventure ».

Né en 1934 à Beverly Hills, Richard Chamberlain a accédé à la notoriété dans les années 1960. En 1961, il décrochait le rôle principal dans la série Le Jeune Docteur Kildare. Sorte de Grey’s Anatomy avant l’heure, la série médicale a propulsé l’acteur au rang d’idole et lui permettant de gagner son premier Golden Globe.

Crédit photo : NBC

Selon son agent, l’acteur américain a succombé à un accident vasculaire cérébral à Hawaï, révèle-t-il ce jour.

Une carrière riche et éclectique

Passionné de théâtre, Richard Chamberlain a posé ses valises en Grande-Bretagne après l’arrêt de la série pour jouer dans les pièces Hamlet et Richard II de William Shakespeare. En 1973, Richard Chamberlain s’est tourné vers le cinéma. Il a incarné Aramis dans Les Trois Mousquetaires au côté de Charlton Heston.

Dans les années 1980, Richard Chamberlain a changé de statut pour devenir une véritable icône. Il était surnommé le « roi des mini-séries » par le New York Times. On l’a d’abord vu en Edmond Dantès dans Le Comte de Monte-Cristo, en 1975, puis dans Shōgun, Les Oiseaux se cachent pour mourir -qui lui vaudra un second Golden Globe- et enfin La Mémoire dans la peau, bien avant que Matt Damon endosse le rôle au cinéma.

Crédit photo : Cannon Group

Après l’action, Richard Chamberlain s’est essayé au récit d’aventure sur le grand écran. On l’a ainsi vu en interprète de l’aventurier Allan Quatermain dans Allan Quatermain et les Mines du roi Salomon et sa suite Allan Quatermain et la Cité de l'or perdu avec Sharon Stone en 1986.

À partir des années 2000, l’acteur s’était fait rare. On l’a pourtant vu dans Desperate Housewives où il jouait l’ex beau-père de Lynette ou encore dans Twin Peaks : The Return, en 2017.