« Il faut que je m'investisse à 100 % dans ce que je fais » : pourquoi les jumelles Olsen ont tourné le dos à Hollywood

Elles étaient deux des plus grandes stars montantes de Hollywood. Pourtant, Mary-Kate et Ashley Olsen ont fait le choix de quitter l’industrie pour poursuivre leur passion.



Il n’est pas rare que des acteurs fassent le choix de quitter Hollywood en plein succès. C’est ce qu’a fait Seann William Scott, la star d’American Pie ou encore l’actrice de Alice au pays des merveilles qui s’est retirée de l’industrie en toute discrétion.

En revanche, c’est encore plus étonnant quand il s’agit de stars planétaires. On pense ainsi aux sœurs Mary-Kate et Ashley Olsen qui ont toutes les deux tourné le dos à Hollywood pour une triste raison.

Quitter Hollywood pour l’industrie de la mode

Une journée à New York. Crédit photo : Warner Bros. Pictures

À la fin des années 1990 et au début des années 2000, Mary-Kate et Ashley étaient les deux stars montantes de Hollywood. Actrices depuis leur plus jeune âge, elles ont grandi sous les yeux du public. Puis, arrivées à l’adolescence, elles ont tout quitté.

Ainsi, la dernière apparition de Mary-Kate à l’écran remonte à 2011 avec le film Sortilège. Ashley, quant à elle, a fait sa dernière apparition dans le film Une journée à New York en 2004. Depuis plus rien et il semblerait bien que les jumelles n’aient plus envie de revenir sur le devant de la scène.

Les deux femmes opèrent désormais dans l’industrie de la mode. Elles ont fondé leur marque The Row en 2006, puis le label Elizabeth and James l’année suivante, renseigne le site LadBible.

Les jumelles Olsen ne veulent plus revenir devant la caméra

Mary-Kate et Ashley ne sont plus intéressées par Hollywood comme elles le confiaient au magazine Elle en 2012. Elles précisaient ne pas avoir l’intention d’y revenir. Pour Mary-Kate, il semblait « tout simplement juste de s'éloigner » des projecteurs.

D’ailleurs, si elles devaient un jour faire leur retour dans l’industrie, elles ont précisé que ce ne serait surtout pas en tant qu’actrices. Ashley a même dit à ses agents : « Il faut que je m'investisse à 100 % dans ce que je fais », estimant ne pas pouvoir se consacrer pleinement à la comédie.

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Ne plus être le centre de l’attention

Crédit photo : Getty Images

Aujourd’hui, Mary-Kate et Ashley Olsen sont des couturières renommées et elles semblent s’épanouir dans cette industrie. Ashley a ainsi confié que ne plus se retrouver devant les caméras était « libérateur ». Depuis, elle s’est rendu compte qu’elle n’« aime plus être au centre de l'attention ».

Pour autant, elles ne sont pas complètement coupées de Hollywood. Leur petite sœur, Elizabeth, est une actrice bien établie qu’elles soutiennent à chaque projet. Elle est la star de Marvel chez qui elle interprète Wanda (la Sorcière rouge) et de la série true crime Love and Death. Elle a d’ailleurs failli mettre elle aussi un terme à sa jeune carrière quand elle a vu la pression qui était mise sur ses sœurs.

Tout semble désormais aller pour le mieux pour toutes les soeurs Olsen.