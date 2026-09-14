La star de Alice au pays des merveilles s'est retirée d'Hollywood en toute discrétion car l'industrie est déconnectée de la réalité

Des acteurs ont choisi de quitter l’industrie hollywoodienne alors que leur carrière avait du succès. C’est ce qu’a décidé de faire la star du film Alice au pays des merveilles pour plusieurs raisons.

Mia Wasikowska a quitté l’industrie hollywoodienne après Alice au pays des merveilles

Certains acteurs disparaissent du jour au lendemain de nos écrans. Parfois même, alors qu’ils sont en pleine ascension. On peut citer Matt Leblanc qui a tout laissé tombé après le succès de Friends. Ou bien la star de American Pie qui a quitté Hollywood pour une bonne raison.

Il en est de même pour la star de Alice aux pays des merveilles. En 2010, Mia Wasikowska incarne la jeune Alice dans le blockbuster de Tim Burton. Elle donne la réplique à Johnny Depp, Anne Hathaway et Helena Bonham Carter.

Six ans plus tard, elle revient dans sa suite, De l’autre côté du miroir, qui fait un bide au box-office. Mais depuis les années 2020, Mia Wasikowska s’est fait plus discrète sur nos écrans. Elle a fait le choix de s’éloigner de l’industrie pour plusieurs raisons.

Des comportements inappropriés et aucun sens de la communauté

Crédit photo : Walt Disney Pictures

Dans un entretien pour le Sydney Morning Herald en 2022, Mia Wasikowska racontait avoir vécu des expériences avec lesquelles elle n’avait pas été à l’aise au cinéma. « Je pense qu'il serait difficile de trouver une jeune femme qui n'ait pas été confrontée à une forme d'abus, ou à des expériences ou comportements inappropriés à son égard », déclarait-elle.

Par ailleurs, l’actrice australienne a aussi expliqué faire ce métier depuis qu’elle avait 15 ans. Chaque projet la menait sur un plateau différent, avec des personnes différentes et dans un lieu différent. Pour elle, c’était comme changer d’école. « Je me sentais vraiment déconnectée de toute communauté plus large », a-t-elle admis.

Selon l’actrice, il est difficile de créer des liens, en particulier dans cette industrie, entourée de stars. Même si elle aime son métier, Mia Wasikowska a décidé de quitter Hollywood il y a quelques années pour retourner en Australie. Là-bas, elle se consacre à des projets indépendants avec des réalisateurs qu’elle apprécie.

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Hollywood est déconnecté de la réalité, selon elle

Crédit photo : Walt Disney Pictures

Quand on lui a demandé si elle pourrait, un jour, revenir à Hollywood, la réponse de l’actrice a été claire : « Je suis très satisfaite ». Pour autant, elle ne ferme pas la porte à des opportunités ponctuelles dans la Cité des paillettes. Surtout, Mia Wasikowska trouve que Hollywood est complètement déconnecté de la réalité.