Seann William Scott, la star d'American Pie, explique la raison pour laquelle on ne le voit plus à Hollywood

Il a fait rire des millions de personnes à travers le monde entre la fin des années 1990 et le début des années 2000. Depuis, Seann William Scott se fait discret sur nos écrans. Il explique pourquoi on ne le voit plus autant qu’avant.

Un acteur discret

Aux yeux du monde, il est et restera Steve Stiffler dans la saga American Pie. Seann William Scott se fait rare dans les films de nos jours. On l’a revu sur le devant de la scène dans la troisième et dernière saison de L’Arme fatale en 2019. Ses projets suivants sont restés anonymes, jusqu’à ce film d’action qui cartonne sur Prime Video.

Même s’il revient de temps en temps sur nos écrans, Seann William Scott est le premier à admettre qu’il se fait de plus en plus rare à Hollywood. Et il y a une raison précise à cela. L’acteur s’est toujours considéré comme un homme discret. Dès lors, on sait peu de choses, à tel point que lorsque ses fans le rencontrent, ils tombent des nues en découvrant qu’il est bien éloigné de Stiffler :

« Je voyais bien que certaines personnes étaient un peu déçues en me rencontrant, parce qu’elles s’attendaient à un fêtard déchaîné, alors que je suis plutôt quelqu’un d’ennuyeux », a-t-il déclaré.

Seann William Scott explique son absence d’Hollywood

Crédit photo : Universal Studios

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Dans un entretien pour The Independent, Seann William Scott a révélé pourquoi on ne le voyait plus autant à Hollywood. L’acteur se souviens avec tendresse de l’époque où il tournait la saga American Pie. Il estime même qu’il aurait pu jouer dedans gratuitement tellement il adorait ce qu’il faisait. Plutôt drôle quand on sait qu’il a été payé 8000 dollars pour le premier film, sorti en 1999, alors qu’il en a rapporté 235 millions au box-office.

Seann William Scott est donc fier de son parcours. Cependant, il confie que la gloire au cinéma ne l’intéresse plus et qu’il est satisfait de sa vie :

« Je suis heureux d'avoir pu démarrer ma carrière tôt et d'être aujourd'hui à un point où je n'ai plus rien à prouver. »

Il faut dire que l’acteur est papa d’une petite fille de six ans. Sa priorité se trouve donc à ses côtés et moins sur les écrans. Ce qui ne l'empêche pas de revenir jouer la comédie quand il le souhaite : « Je veux juste faire un petit projet amusant de temps en temps, puis rentrer chez moi retrouver ma fille. » Les priorités de l’acteur ont donc changé.

Seann William Scott sera à l’affiche du film d’horreur Dolly, dont la sortie est prévue pour le 1er avril prochain en France.