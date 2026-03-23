Le printemps du cinéma : Jusqu'à mardi, profitez de places à 5 euros au cinéma

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Une famille au cinéma

Avis aux cinéphiles ! Le printemps du cinéma fait son retour jusqu’à ce mardi 24 mars. L’occasion de découvrir de nouveaux films au prix de 5 euros.

Vous avez envie d’aller au cinéma pour découvrir de nouveaux films mais vous trouvez que les places sont trop chères ? Bonne nouvelle : le printemps du cinéma est de retour. Comme chaque année, pendant trois jours, les places de cinéma sont vendues au prix de 5 euros à l’occasion de cet événement.

Du pop-corn dans une salle de cinémaCrédit photo : iStock

Le printemps du cinéma a été créé par la Fédération nationale des cinémas français afin d’encourager le public à se rendre au cinéma en fixant un prix symbolique.

“5 euros, c’est simple, c’est à la fois un prix facile à retenir en termes de communication, c’est un prix simple à payer parce qu’il est très bas et c’est un cadeau exceptionnel que fait toute la filière du cinéma aux spectateurs”, a indiqué Marc-Olivier Sebag, délégué général de la Fondation nationale des cinémas français, à France Bleu.

La place de cinéma à 5 euros

La suite après cette vidéo

Après une année 2025 difficile, la fréquentation des salles de cinéma est à nouveau en hausse en France depuis le début de l’année. On enregistre 20% de spectateurs en plus que l’année dernière.

Une salle de cinémaCrédit photo : iStock

Près de 2 500 cinémas en France participent à cette opération, qui attire chaque année entre 2 et 2,5 millions de spectateurs, selon France Info. Jusqu’à demain, vous pourrez découvrir de nouveaux films pour toute la famille comme “Le Marsupilami” de Philippe Lachaud ou le nouveau film d’animation Pixar “Jumpers”.

Des films pour tous les goûts

Si vous aimez la science-fiction, embarquez dans l’espace avec Ryan Gosling avec “Projet dernière chance”. Pour les plus courageux, vous pourrez frisonner devant "Scream 7", qui fait son grand retour. Ne manquez pas également les productions françaises à l’affiche comme “Gourou” avec Pierre Niney, “Les Enfants de la Résistance”, “L’Affaire Bojarski” ou encore “LOL 2.0”.

Si vous avez envie de découvrir de nouveaux films et de profiter du plaisir du cinéma sans vous ruiner, vous avez jusqu’à demain pour le faire !

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Au sujet de l'auteur :

Journaliste web avec 5 ans d'expérience en rédaction print et digitale, j'assure actuellement le suivi de l'actualité généraliste et des faits de société pour Demotivateur. Spécialisée dans les thématiques liées à l'environnement et à la cause animale, je m'attache à décrypter les enjeux climatiques et sociétaux avec rigueur. Mon expertise couvre également la vie pratique et le journalisme de solutions (Good News). Passionnée par la transmission d'informations fiables, je mets mon analyse au service d'un traitement de l'info à la fois engagé et sourcé.

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