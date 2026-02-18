Tremblez devant Scream 7, le grand retour aux sources de la saga d'horreur culte au cinéma

Trente ans après la sortie du premier volet, devenu un classique du genre, la franchise Scream revient au cinéma pour un septième volet qui promet un retour aux sources terrifiant !

Une saga horrifique toujours plus forte 30 ans après sa création

Qu’est-ce qu’on fait pour les vacances d’hiver ? Le programme est tout trouvé ! On vous conseille de vous faire une belle frayeur dans les salles obscures, bien au chaud. Halloween n’est pas avant huit mois, mais rien ne vaut le plaisir de se faire peur avant l’heure.

Alors, direction les salles de cinéma pour découvrir Scream 7. Si les amateurs d’horreur seront ravis de retrouver Ghostface à l’écran, ce dernier sera bien accompagné. En effet, Scream 7 signe un retour aux sources à bien des égards.

En mars 2024, Neve Campbell, l’interprète de l'iconique Sydney Prescott, a annoncé son retour dans la saga. Absente du sixième volet qui faisait la part belle aux jeunes, l’actrice revient pour faire face à son ennemi juré.

Scream 7 : un retour aux sources

Crédit photo : Paramount Pictures

Neve Campbell n’est pas la seule au générique de la saga initiée par Wes Craven, en 1996. Dans Scream 7, Sydney est accompagnée de sa fille aînée, Tatum, pour affronter une terrible menace : l’arrivée d’un nouveau Ghostface. Tout comme sa mère à son âge, Tatum va devoir affronter la pire menace qui pèse sur sa famille. Dès lors, dans cet opus, Sydney n'est plus l'éternelle victime du tueur. On la découvre avant tout dans un nouveau rôle, celui de mère. Et on parie qu'elle sera prête à tout pour protéger sa fille.

Pour raconter ce passage de relais entre générations, Scream 7 peut compter sur la présence de Kevin Williamson à la réalisation. Son nom n’est pas inconnu des fans de la première heure. Kevin Williamson est le co-créateur de la saga et le scénariste de Scream, Scream 2 et Scream 4. Il reprend le flambeau de Wes Craven, maître de l’horreur décédé en 2015 après le quatrième volet. D’ailleurs, Marco Beltrami, compositeur emblématique des quatre premiers films, fait lui aussi son retour.

Vous l’aurez compris, tous les voyants sont au vert pour Scream 7. En plus, pour se mettre dans l’ambiance slasher, plus de 50 cinémas proposent aux plus courageux des premières séances exceptionnelles dans la nuit du 24 au 25 février à 00h01. Pour les autres, le jeu du chat et de la souris entre Sydney et Ghostface commence à partir du 25 février.