Tu n'as pas eu le temps de voir Kaamelott 2ème volet Partie 1 au cinéma ? Fonce le découvrir en VOD dès maintenant !

Avis aux fans du roi Arthur : Kaamelott 2e Volet Partie 1 est enfin disponible en VOD ! Une belle occasion de voir la suite des aventures du célèbre Chevalier de la Table Ronde interprété par le seul et unique Alexandre Astier.

Si le septième art est l’une des plus belles inventions au monde, il est évidemment très difficile de voir tous les films diffusés au cinéma.

Le 22 octobre 2025, un long-métrage très attendu est sorti dans les salles obscures françaises. Cette fiction met en scène un roi aussi comique que tragique qui a bercé plusieurs générations dans une série télévisée particulièrement suivie.



Nous parlons bien sûr de Kaamelott, phénomène made in France signé Alexandre Astier et au succès fulgurant.

Crédit Photo : SND

Kaamelott : une belle success story

Pour rappel, les aventures du roi Arthur - incarné avec brio par l’acteur lyonnais - ont d’abord été déclinées en série. Diffusé entre 2005 et 2009 sur M6, le show télévisé, qui racontait avec humour la quête du Graal, a rapidement trouvé son public.

Douze ans après l’arrêt de la série, cette pépite au ton décalé a été porté sur grand écran. Cette fois encore, le succès était au rendez-vous ! Une suite directe était d’ores et déjà prévue.

Après quatre ans d’attente, Kaamelott – Deuxième Volet, Partie 1 a été dévoilé au grand public. Si de nombreux fans se sont rués dans les salles, vous l'avez peut-être loupé au moment de sa sortie.

Crédit Photo : SND

Kaamelott 2 débarque en VOD

Si c’est le cas, sachez que vous allez pouvoir découvrir le long-métrage sans bouger de chez vous. Et pour cause : Kaamelott – Deuxième Volet, Partie 1 est disponible depuis ce jeudi 26 février sur les plateformes de VOD (vidéo à la demande).

Si vous avez aimé le premier opus, cette suite va vous enchanter ! Aussi ambitieux, fantastique et drôle… Kaamelott 2 réunit tous les ingrédients pour passer un bon moment. Dans ce nouveau volet, on retrouve un roi Arthur en bien mauvaise posture. Celui-ci a provoqué la colère des dieux après son refus de tuer Lancelot. Responsable de la destruction de Kaamelott, il réunit ses chevaliers autour de la nouvelle Table Ronde et les envoie prouver leur valeur aux quatre coins du monde…

Outre son intrigue, le film renoue avec l’humour qui a fait le succès de la série, le tout dans des décors somptueux, soulignés par une photographie léchée. Côté casting, les fans de la première heure seront ravis de retrouver Alain Chabat en Duc d’Aquitaine ou encore Audrey Fleurot en Dame du Lac.

Les spectateurs ayant loupé la sortie du long-métrage en salle vont aussi faire la connaissance de nouveaux venus, comme Thomas VDB, qui interprète Goffanan, un mari aux prises avec Virginie Ledoyen, sous les traits d'une terrible sorcière, ou encore Redouane Bougheraba dans le rôle de Silas !

Crédit Photo : SND

Un film à rattraper en quelques clics

La VOD est le moyen idéal de rattraper Kaamelott – Deuxième Volet, Partie 1 en seulement quelques clics, sans abonnement, ni publicité. Il vous suffit de louer le film sur Prime, Apple TV ou CanalVOD.

Crédit Photo : SND

Alors que le week-end approche à grands pas, visionner le deuxième opus cinématographique de Kaamelott depuis votre canapé semble être le programme parfait pour votre samedi soir !

Vous savez désormais ce qu’il vous reste à faire !