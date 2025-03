Les places de cinéma à 5 euros dès ce week-end pour le printemps du cinéma

Comme chaque année, le Printemps du cinéma fête l'arrivée des beaux jours. C’est ainsi l’occasion idéale de sortir de chez soi pour occuper les salles obscures à un prix très réduit.

Le printemps arrive dans quelques heures. Et qui dit printemps dit également premiers rayons de soleil et Printemps du cinéma. Cette opération est devenue un rituel chaque année en France. Les cinémas de l'Hexagone proposent durant trois jours un prix unique pour tous les films à l’affiche (sauf concerts filmés).

Cette année, le Printemps du cinéma se déroulera du dimanche 23 au mardi 25 mars pour un tarif à 5 euros. L’opération sera bienvenue pour donner un petit coup de boost aux salles obscures. Depuis le début de l’année 2025, les cinémas ne rencontrent pas le succès espéré. La fréquentation a baissé de 1,7% en moyenne depuis le 1er janvier dernier et de 4% en février.

Crédit photo : Pathé

Il faut dire que 2024 avait frappé très fort avec les cartons qu’ont été Un p'tit truc en plus et Le Comte de Monte-Cristo qui ont respectivement réuni 10,8 et 9,4 millions de spectateurs. Cela dit, plusieurs films comme God Save The Tuche, Paddington au Pérou, Captain America : Brave New World et Un ours dans le Jura sont parvenus à franchir la barre du million de spectateurs.

Printemps du cinéma : blockbusters, Disney ou comédies françaises ?

Crédit photo : Walt Disney Pictures

Le Printemps du cinéma est une bonne occasion de découvrir les films qui sont à l’affiche. « Il y a cette année une très belle proposition de films, avec toute une diversité », confirme Richard Patry, le président de la Fédération nationale des cinémas français (FNCF), à l’AFP.

Les spectateurs auront la possibilité, s’ils le souhaitent, de gonfler les scores des productions précédemment citées ou de donner une chance à des films plus modestes. Il y a par exemple Le Secret de Kheops avec Fabrice Luchini, le thriller d’espionnage The Insider avec Michael Fassbender et Cate Blanchett ou La Pampa avec Artus.

Crédit photo : Warner Bros.

À moins que les grosses productions comme Mickey 17 où Robert Pattinson affronte ses clones ou le nouveau Blanche-Neige porté par Rachel Zegler et Gal Gadot ne remportent tous les suffrages ? Vous l’aurez compris, il y a l’embarras du choix. Ne vous restera plus qu’à prendre vos billets !