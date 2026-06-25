Avec 250 millions de dollars au box-office, ce film d'horreur culte de 1999 s'offre un reboot... avec ses acteurs d'origine

Le film d’horreur culture “Projet Blair Witch” va avoir un reboot, et celui-ci devrait sortir au cinéma en septembre 2027.

Avis aux fans de films d'horreur ! Si vous aimez vous faire peur, ne manquez pas actuellement “Obsession”, un nouveau film qui terrifie les spectateurs et qui a été validé par Stephen King, ou encore “La Chute de la Maison Usher”, qui fait l’unanimité sur Netflix.

Si vous aimez les films d’horreur, vous vous souvenez sans doute de “Projet Blair Witch”, sorti au cinéma en 1999. Ce thriller raconte l’histoire de trois étudiants en cinéma qui disparaissent dans une forêt alors qu’ils tournent un film sur la légende de la sorcière de Blair.

Crédit photo : Projet Blair Witch

Ce film a nécessité très peu de budget puisqu’il a été réalisé en “found footage”, la technique utilisée lorsque les images sont enregistrées par les personnages à l’aide d’une caméra embarquée. Ainsi, leur histoire est racontée via les images de leur reportage, retrouvées après leur disparition.

Un reboot de “Projet Blair Witch”

“Projet Blair Witch” a connu un grand succès et est devenu l’un des films indépendants les plus rentables de tous les temps puisqu’il a engrangé près de 250 millions de dollars au box-office mondial. Une suite est sortie l’année suivante, “Le Livre des Ombres : Blair Witch 2”, ainsi qu’un remake en 2016, mais aucun des deux n’a connu un grand succès.

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En 2027, un nouveau reboot de “Projet Blair Witch” va sortir au cinéma. L’annonce a été faite via la publication d’une courte vidéo sur le compte Instagram de Lionsgate. Sur les images, on peut voir une forêt plongée dans la brume, la date de sortie du film ainsi que l’emblématique Twana, ce personnage créé à partir de bouts de bois utilisé dans les rituels de magie noire, et récurrent dans les films “Blair Witch”.

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Le retour des acteurs du premier film

Pour le moment, l’intrigue de ce nouveau film n’a pas été dévoilée mais Adam Fogelson, le président de Lionsgate Motion Picture Group, a annoncé que le film proposera une “nouvelle vision” qui permettra de “faire redécouvrir ce classique de l’horreur à une nouvelle génération”.

Le reboot sera réalisé par Dylan Clark, connu pour ses courts-métrages d’horreur sur YouTube. Les producteurs exécutifs seront Eduardo Sanchez, Daniel Myrick et Gregg Hale, à l’origine du premier film. Côté casting, on retrouvera Joshua Leonard et Michael C. Williams, les acteurs du film original. Ils seront accompagnés de Michael Clear, Judson Scott et Steven Schneider.

La sortie du reboot est prévue pour le 24 septembre 2027 dans les salles américaines. L’occasion de se faire peur peu de temps avant Halloween.