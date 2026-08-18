La meilleure série de Stephen King acclamée par le public et notée 80% va enfin faire son grand retour

Les fans de Stephen King vont être gâtés. Deux séries adaptées des œuvres du maître de l’horreur vont bientôt arriver sur nos écrans dont une acclamée par le public.

Un programme chargé en streaming pour les fans de Stephen King

Nous sommes encore en été, mais certains attendent déjà impatiemment le mois d’octobre et Halloween. Il faut dire que cette période est la plus propice pour les films d’horreur. Ainsi, on sait déjà que ce roman culte de Stephen King sortira le 7 octobre en mini-série sur Prime Vidéo et que les premiers avis sont positifs. Et la Stephen King mania ne devrait pas s’arrêter de sitôt.

On a appris ce 17 août qu’une autre série du romancier allait faire son retour sur nos écrans. Après des mois d’incertitude, HBO a enfin confirmé que Ça : Bienvenue à Derry était renouvelée pour une saison 2. La première saison, sortie en octobre 2025, avait terrifié les spectateurs. De plus, la série avait recueilli de nombreux avis positifs de la presse et du public.

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Grippe-Sou fait son retour dans la saison 2 de Ça : Bienvenue à Derry

Crédit photo : HBO

Les fans doivent donc se préparer à retrouver prochainement le terrible Grippe-Sou. Cependant, l’histoire change d’époque. Comme l’a révélé HBO dans un teaser accompagnant l’annonce (à voir ci-dessous), la saison 2 se déroulera non plus en 1962 mais en 1935.

Les épisodes évoqueront le massacre du Bradley Gang que raconte le roman de Stephen King. Sans surprise, ce gang de huit braqueurs va croiser la route d’un affreux clown… Encore une fois, la série chapeautée par Andy et Barbara Muschietti (réalisateur et productrice des films et de la série) ne devrait pas lésiner sur l’horreur.

C’est peut-être d’ailleurs cela et les traumatismes des personnages qui ont tant plu au public. Ça : Bienvenue à Derry est ainsi considérée comme l’une des meilleures séries de HBO. La saison 1 a reçu le score de 80% sur Rotten Tomatoes. Reste à savoir si la saison 2 fera aussi bien voire mieux. Mais pour le savoir, encore un peu de patience. La deuxième saison pourrait sortir courant 2028.