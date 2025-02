Les Goonies : une suite est en préparation, 40 ans après la sortie du premier film

C’est une grande nouvelle qui va ravir les plus nostalgiques d’entre nous : 40 ans après sa sortie, “Les Goonies” va avoir une suite ! On vous en dit plus.

En 1985, un film est sorti au cinéma : Les Goonies. Ce programme retraçait l’histoire d’une bande d’enfants partis à la recherche d’un trésor perdu dans l’espoir de sauver leurs maisons de la destruction. Au fil du temps, cette comédie familiale est devenue un film culte qui a marqué des millions de spectateurs. Ce film a rapporté 125 millions de dollars au box-office mondial et est devenu un classique du cinéma.

Crédit photo : Les Goonies

40 ans après la sortie du film, le média Hollywood Reporter a annoncé une grande nouvelle : “Les Goonies” vont avoir une suite. En effet, un deuxième film serait en préparation.

Une suite pour “Les Goonies”

Comme pour le premier film, Steven Spielberg sera aux commandes de cette suite, aux côtés de Chris Columbus, le scénariste du premier volet. Produit par Warner Bros., le programme sera scénarisé par Potsy Ponciroli. Pour l’instant, on ne connaît pas l’intrigue de ce deuxième film et le réalisateur n’a pas été désigné.

Crédit photo : Les Goonies

Comme le précise BFMTV, on ne sait pas si les anciens acteurs, qui incarnaient les enfants, seront présents. Pour rappel, il s’agissait de Sean Astin, Corey Feldmn, Josh Brolin, Martha Plimpton et Ke Huy Quan. Coïncidence ou non, le casting au complet était réuni début février pour inaugurer son étoile sur Hollywood Boulevard.

Cela faisait des années que des rumeurs circulaient à propos d’une potentielle suite aux Goonies. Cette fois, l’information semble officielle, pour le plus grand bonheur des fans.