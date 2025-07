Les recherches d'adoption de chiens augmentent de 513% grâce au film « Superman » et à son super-chien Krypto

Le nouveau “Superman” est au cinéma et a une conséquence étonnante : après avoir vu le film, de nombreux spectateurs font des recherches pour adopter un chien comme Krypto, le compagnon du super-héros.

Dans les films, les chiens peuvent avoir un gros impact sur le ressenti des spectateurs. C'est par exemple le cas dans "Je suis une légende", un film qui a bouleversé Will Smith, qui a tenu à rendre hommage à Abbey, la chienne avec laquelle il a joué. Récemment, un autre film fait sensation pour son chien. “Superman” est sorti au cinéma ce mercredi 9 juillet, pour le plus grand bonheur des fans. Dans ce tout nouveau film réalisé par James Gunn, Superman se retrouve impliqué dans des conflits aux quatre coins du globe. Il est alors poursuivi par son ennemi Lex Luthor qui va tout mettre en œuvre pour se débarrasser de lui une bonne fois pour toutes.

Si ce film plaît particulièrement aux fans de Superman, il a un effet inattendu : il relance l’adoption des chiens. En effet, dans ce long-métrage, Superman est accompagné de Krypto, un chien qui a des super-pouvoirs similaires à ceux de son maître. Selon le Journal du Geek, Krypto peut voler, a une force décuplée, une vision thermique qui lui permet de détecter les rayons X, un super-souffle et est invulnérable. Ses sens, comme l’odorat et l’ouïe, sont également très développés. Contre toute attente, ce chien occupe une place centrale dans le film, et les spectateurs l’ont bien compris.

Crédit photo : Superman

Les adoptions de chiens en hausse

Krypto est inspiré d’Ozu, le chien du réalisateur James Gunn qui a été adopté pendant l’écriture du film. Alors qu’il avait du mal à dresser son chiot, James Gunn s’est demandé comment serait la situation si son chien avait des super-pouvoirs. C’est ainsi qu’il a inclu ce compagnon à quatre pattes dans le scénario de “Superman”.

Après avoir vu Krypto dans le film, de nombreux spectateurs veulent adopter un chien. Selon l’application de dressage de chiens Woofz, les recherches Google pour “adopter un chien près de chez moi” ont augmenté de 513% le week-end suivant la sortie de “Superman”. On retrouve également une augmentation de 163% de la recherche “adoption d’un chien de sauvetage près de chez moi”. Certains spectateurs cherchent même à adopter la race précise de Krypto. Créé par ordinateur, ce chien semble être un croisement entre un terrier et un schnauzer. Ainsi, les recherches internet pour adopter un schnauzer ont augmenté de 299%.

Crédit photo : Superman

Si cet engouement est une bonne nouvelle pour tous les chiens qui cherchent une famille, il faut faire attention : adopter un chien est une grande responsabilité et un engagement, et il ne faut en aucun cas adopter un animal sur un coup de tête, après avoir vu un film.

“L’adoption est un véritable engagement. L’engouement s’estompera, mais votre chien restera. Assurez-vous donc d’être prêt à lui consacrer le temps, les soins et l’éducation dont il a besoin et qu’il mérite”, prévient Natalia Shahmetova, PDG de Woofz, dans un communiqué relayé par The Wrap.

Si vous avez été séduit par le nouveau “Superman” et que vous souhaitez adopter un chien, réfléchissez-y bien à l’avance pour ne pas avoir à l’abandonner par la suite.