«Je suis une légende» : 17 ans après, Will Smith fait une révélation sur Abbey, la chienne qui a joué avec lui dans le film

Des années après le tournage de «Je suis une légende», Will Smith garde un souvenir impérissable d’Abbey, la chienne avec qui il a partagé l’affiche. Dix-sept ans plus tard, il lui rend hommage.

Will Smith est récemment apparu dans l’émission américaine “Hot Ones” afin de faire la promotion de son dernier film “Bad Boys : Ride or Die”, sorti au cinéma le 5 juin dernier. Mais pendant sa promotion, il a parlé d’un autre film qui a marqué sa carrière, “Je suis une légende”, et dont la suite est actuellement en préparation.

Crédit photo : Overbrook Entertainment

Ce célèbre film est sorti en 2007. Il retrace l’histoire de Robert Neville, joué par Will Smith, le dernier humain vivant à New York après le passage d’un virus qui a décimé l’humanité. Accompagné de son fidèle chien, il tente de survivre dans ce monde dangereux. Le chien est un berger allemand joué par Abbey, avec qui Will Smith a eu une relation très forte.

Il rend hommage à la chienne

Lors de son passage dans l’émission, Will Smith est revenu sur le lien qu’il a construit avec Abbey pendant le tournage. Il a avoué qu’il avait failli adopter la chienne tant leur relation était forte et tant il était impressionné par ses capacités.

“C’était comme si elle était capable de parler anglais. Comme si elle était capable de vous comprendre, c’était très étrange”, a affirmé Will Smith.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Will Smith (@willsmith)

Ce n’est pas la première fois que l’acteur parle de cette chienne qui a marqué sa vie. En avril dernier, à l’occasion de la journée nationale des animaux de compagnie aux États-Unis, Will Smith a partagé un montage vidéo sur son compte Instagram, dévoilant une série de photos et de vidéos de lui et d’Abbey avec le message : "Never just a dog". Un lien fort qu’il n’a pas oublié des années plus tard.