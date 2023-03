Vincent Lagaf' reproche à Bataille et Fontaine d'avoir invité sa mère biologique dans leur émission

L’animateur a poussé un léger coup de gueule à l’encontre des présentateurs Pascal Bataille et Laurent Fontaine. Le duo, qui animait autrefois Y'a que la vérité qui compte, avait invité la mère biologique de Vincent Lagaf’ en créant un drame sur le plateau.

L’ancien animateur phare du Big Deal s’est confié sur France Inter, vendredi 24 mars. Vincent Lagaf’ s’est livré sur une blessure personnelle qu’il évoque à cœur ouvert dans son dernier livre, Je m'appelais Franck.

Il révèle en effet avoir été abandonné par sa mère biologique lorsqu’il avait deux ans. Il s’appelait autrefois Franck avant d’être rebaptisé Vincent par sa famille adoptive.

Vincent Lagaf’ dévoile notamment que sa mère biologique a eu deux autres garçons après sa naissance, qu’elle a aussi nommé Franck. Comme le futur Vincent Lagaf’, les deux garçons seront placés en familles d’accueil.

« Ça a été une catastrophe pour cette femme ! »

Si l’animateur se livre sur cet épisode de sa vie, précisant par ailleurs qu’il a déjà rencontré sa mère biologique, il regrette en revanche la mauvaise surprise que Pascal Bataille et Laurent Fontaine ont réservé à cette dernière dans leur émission.

Au micro de la radio, Vincent Lagaf’ raconte que son deuxième frère avait fait appel au duo d’animateurs pour retrouver sa mère biologique.

Une expérience dramatique, comme l’a raconté l’animateur : « Ça a été une catastrophe pour cette femme ! Je ne peux pas en vouloir à Bataille et Fontaine parce qu'ils ne se rendaient pas compte du mal qu'ils faisaient à cette femme. Je préfère le penser. Je préfère me dire que c'était dans les lumières du show-business, on ne regarde pas derrière, on regarde devant. Mais c'est dramatique ce qu'il s'est passé dans cette émission parce qu'elle y a été avec son époux, qui n'était pas au courant du tout de sa vie, et qu'il l'a découvert en direct. Du coup, il a fait un AVC ».