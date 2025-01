Les sorties cinéma de janvier 2025 : quels films voir absolument ?

L’année 2025 va encore nous réserver de nombreux films à voir dans nos cinémas. Voici ceux qu’il faut absolument voir en ce début d’année.

Parfois, on veut aller au cinéma, mais on ne sait pas quoi voir. Le mois de janvier ne manque pas de films pour tous les goûts.

Et si vous ne savez pas où donner de la tête, pas de panique, nous sommes là pour vous conseiller quelques longs-métrages sortis en ce début d’année qu’il faut absolument découvrir.

Action, romance, drame, film d’horreur, film français ou films américains, vous aurez l’embarras du choix. Découvrez-les ci-dessous.

Les films à ne pas manquer en janvier 2025

L’Amour au présent (1er janvier)

Crédit photo : A24

L’Amour au présent est une romance sur fond de comédie et de drame. Ce peut être difficile de commencer l’année avec un tel film, pourtant L’Amour au présent ne manque pas de bons sentiments. En plus, il est porté par un fantastique duo d’acteurs que sont Florence Pugh (Dune, deuxième partie) et Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man).

Wolf Man (15 janvier)

Crédit photo : Universal Pictures

Si vous êtes plutôt film d’épouvante, alors Wolf Man est fait pour vous. Le réalisateur des sagas Insidious et Saw, Leigh Whannell, redonne vie au mythe du Loup-Garou. Cette fois-ci, l'ambiance est encore plus sombre et poisseuse que les précédents films réalisés sur ce monstre qui se transforme lors de la pleine Lune. Un petit coup d’adrénaline parfait pour commencer l’année.

Un parfait inconnu (29 janvier)

Crédit photo : Searchlight Pictures

Si vous êtes plutôt ambiance relaxante dénuée de monstres, pourquoi ne pas opter pour Un parfait inconnu ? Ce biopic retrace les débuts du jeune Bob Dylan dans le New York des années 1960. Et celui qui l’interprète n’est pas un inconnu puisqu’il sagit de Timothée Chalamet. L’acteur franco-américain s’est donné corps et âme pour devenir le « Rimbaud du Rock », à tel point que sa performance est saluée de toutes parts.

Sing Sing (29 janvier)

Crédit photo : Metropolitan Filmexport

Autre film moins médiatisé que Un parfait inconnu mais dont la performance de l’acteur principal fait parler : Sing Sing. Ce film s’inspire des programmes de réinsertion pour les prisonniers. Dans ce drame, Colman Domingo (Euphoria) interprète un caïd qui, contre toute attente, décide de participer à un atelier de théâtre réservé aux détenus. Le film a fait fondre la critique outre-Atlantique et pourrait en faire de même avec le public.

Jouer avec le feu (22 janvier)

Crédit photo : AD Vitam Distribution

On fait un tour du côté du cinéma français avec Jouer avec le feu. Dans ce drame présenté à la Mostra de Venise 2024, Vincent Lindon interprète un père qui voit l’un de ses fils se rapprocher de groupes d’extrême-droite, l’opposé de ses convictions personnelles. La performance de Vincent Lindon, adoubée par la presse, lui a permis de remporter la Coupe Volpi de la meilleure interprétation masculine au festival de Venise.

Babygirl

Crédit photo : A24

Vincent Lindon n’est pas le seul à avoir remporté un prix prestigieux à la dernière Mostra de Venise. Nicole Kidman a remporté la Coupe Volpi de la meilleure interprétation féminine pour son rôle difficile dans Babygirl. Dedans, l’actrice australienne interprète une PDG mariée et mère de famille heureuse qui entame une relation étrange avec l’un de ses stagiaires. Mais tout cela pourrait bien cacher de plus grandes menaces…

Criminal Squad : Pantera

Crédit photo : Lionsgate

Pour ceux qui veulent passer un moment détente et fun sans prise de bec, choisissez Criminal Squad : Pantera. Gerard Butler et O’Shea Jackson remettent le couvert dans un film où on ne lésine pas sur l’action et se place au-dessus de nombreuses productions du même genre. Partez à travers l’Europe où une bande de voleurs cherchent à dérober un diamant inestimable dans une ambiance de folie.

Vous avez désormais l'embarras du choix et vous trouverez forcément un film qui vous ressemble pour passer un bon moment au cinéma en janvier 2025 !