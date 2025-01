Ce nouveau film Netflix français est déjà numéro 1 dans le monde !

Envie de binge-watcher un nouveau contenu ? La plateforme Netflix a dévoilé une pépite : un film thriller porté par Guillaume Canet qui démarre sur les chapeaux de roues.

Si vous rêvez d’une séance cinéma à la maison, sous un plaid au chaud, alors, on a trouvé pour vous le contenu parfait, qui ne vous fera pas quitter les yeux de l’écran. Depuis le 1ᵉʳ janvier 2025, la plateforme Netflix a dévoilé plusieurs nouveautés, comme par exemple la série inspirée d’une œuvre d’Harlan Coben, Missing You, ou encore la saison 2 de The Night Agent, Une Affaire Personnelle, en français.



Un casting de rêve

Ce 10 janvier dernier, Netflix a sorti un nouveau contenu à regarder : le film français, Ad Vitam. Un long-métrage réalisé par Rodolphe Lauga et dans lequel on retrouve l’acteur Guillaume Canet ou encore Nassim Lyes, déjà vu dans le film Sous La Seine, diffusé sur Netflix en juin 2024. Même l'actrice Zita Hanrot, star de la série Plan Cœur, est de la partie. Dès sa sortie, le film s’est offert un véritable carton et s’est hissé en tête du classement des Top 10 contenus de la plateforme Netflix.



Selon les données de Flixpatrol, seulement 4 heures après sa sortie, le thriller était déjà au sommet du top dans plus de 38 pays à travers le monde, notamment en France, en Belgique et en Italie. Mais alors, de quoi ça parle, Ad Vitam ?

Une intrigue captivante

Porté par Guillaume Canet, qui incarne le rôle principal, ce film policier raconte l’histoire de Franck Lazarev, un ancien membre du GIGN. Il se voit embarqué dans une véritable course contre-la-montre pour sauver sa femme enceinte de huit mois qui vient d’être enlevée. Un kidnapping en lien avec un drame survenu dans le passé, qui concerne avec les hautes sphères du gouvernement et de l’état. À mi-chemin entre le Bureau des Légendes et de Homeland, ce film est addictif et ne vous décevra pas.