Les spectateurs Netflix choqués en découvrant que ce film est inspiré de faits réels

Sorti en 2021, le film “La Ruse” est désormais disponible sur Netflix, suscitant beaucoup de réactions dithyrambiques de la part des cinéphiles non aguerris. L’histoire se situant dans le cadre de la Seconde Guerre mondiale est inspirée de faits réels.

Au cinéma, lorsqu’un film est inspiré de faits réels, on se demande toujours si une quelconque liberté a été prise avec la réalité. Avec “La Ruse”, les cinéphiles ont du mal à croire que le film soit basé sur des faits réels dans l’histoire est hallucinante, dans un contexte de Seconde Guerre mondiale.

Mettant en vedette Colin Firth et Matthew Macfayden, “La Ruse” raconte l'histoire de deux agents de renseignement britanniques qui utilisent le cadavre d'un sans-abri et le déguisent en officier leurre des Royal Marines. En plaçant sur lui des effets personnels qui font allusion à sa carrière de capitaine militaire et en affirmant que le Royaume-Uni allait envahir la Grèce au lieu de la Sardaigne, ils ont mis au point une tromperie magistrale.

En 1939, le Premier ministre Winston Churchill a confirmé que les alliés prévoyaient d'attaquer la Sicile dans l'année, une décision jugée prévisible. Les Britanniques craignaient que leur invasion ne se heurte aux défenses allemandes, ce qui les a amenés à concevoir un plan pour tromper l'ennemi : l'opération Mincemeat.

Cette histoire avait déjà fait l’objet d’un long-métrage, baptisé “L’Homme qui n’a jamais existé” en 1956. De manière inattendue, le film britannique a été transformé en une comédie musicale de Broadway, qui a fait ses débuts sur scène en mars 2025, après avoir été jouée à Londres deux ans auparavant. La distribution londonienne d'origine est revenue pour l'interprétation à Broadway, qui est rapidement devenue un énorme succès. Après la première avant-première, le spectacle a été prolongé de quatre semaines à la demande générale. Depuis, le spectacle a été prolongé à plusieurs reprises et devrait se poursuivre jusqu'en février 2026.

Des critiques unanimes sur Rotten Tomatoes

Dans “La Ruse”, Colin Firth et Matthew Macfadyen interprètent Ewen Montagu et Charles Cholmondeley, les véritables cerveaux de la mission, dans des performances que les spectateurs ont qualifiées de « sincères ».

Le casting sublime évidemment le film aux yeux des téléspectateurs conquis comme on peut le lire sur le site de critiques Rotten Tomatoes :

"Ce drame historique s'appuie sur une distribution fantastique. Racontant l'histoire de l'un des grands stratagèmes des Alliés pour tromper les nazis avant le débarquement du jour J, il montre vraiment à quel point les choses auraient pu mal tourner... et il y a tant d'autres éléments mobiles dont je n'étais pas au courant. Hautement recommandé à ceux qui apprécient les drames de guerre bien menés". "Un film très intrigant et comparable à l'original. J'aime les films basés sur des faits et je trouve celui-ci exceptionnel". "La Ruse se contente de reposer sur les talents considérables de ses vedettes, Colin Firth et Matthew Macfadyen, mais il manque le flair dramatique qu'une intrigue d'espionnage aussi extravagante mérite vraiment.”

Pour ceux qui souhaitent regarder ce film de guerre captivant, La Ruse est disponible en streaming sur Netflix.