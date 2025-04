« Un chef d'œuvre » : ce film récompensé aux Oscars et noté 96% vient de rejoindre Netflix et fait pleurer les spectateurs

Ce morceau de cinéma qui a ému le public et la critique vient de rejoindre Netflix. Les spectateurs ont été touchés par le film et n’ont pas manqué de verser leur petite larme.

Netflix regorge de films et séries divers et variés. Côté long-métrage, nous avons évoqué ce film d’aventure numéro 1 ou encore ce thriller sud-coréen qui a impressionné les spectateurs. Que diriez-vous de changer de genre ?

La plateforme de streaming vient d’ajouter un film à son catalogue, sorti en 2016. Nous sommes bien loin des productions à grand spectacle puisque ce film est un drame qui traite du deuil et de la famille. Le sujet semble difficile à première vue, mais le film a beaucoup plus à offrir. Notamment au niveau de son casting, parfait, porté par Casey Affleck, Michelle Williams et le jeune Lucas Hedges.

Crédit photo : Amazon Studios

Vous l’aurez peut-être deviné, il s’agit du film acclamé par la critique Manchester by the Sea. Voici comment Netflix décrit l’histoire : « Désigné tuteur légal de son neveu de 16 ans, un homme solitaire déchiré par la culpabilité doit retourner dans sa ville natale, et faire face au passé qu'il avait fui ». Même si vous aurez sans doute besoin d’une boîte de mouchoirs, Manchester by the Sea risque de vous marquer.

Les spectateurs émus par le film

Crédit photo : Amazon Studios

C’est ce qui est arrivé aux spectateurs. Depuis sa sortie en 2016, Manchester by the Sea jouit d’un très bon score de 96% sur l’agrégateur de notes Rotten Tomatoes. Le film a reçu de nombreuses critiques élogieuses, lui permettant de concourir aux Oscars. Kenneth Lonergan, réalisateur et scénariste de Manchester by the Sea, a reçu l’Oscar du meilleur scénario original. Tandis que Casey Affleck a reçu le très mérité Oscar du meilleur acteur pour sa performance déchirante.

Neuf ans plus tard, les spectateurs de Netflix sont à leur tour émus par Manchester by the Sea. Sur les réseaux sociaux, ils n’ont pas tari d’éloges sur ce qu’ils considèrent comme « un chef d'œuvre ».

« C’est un film fantastique. Terriblement déprimant. Avec un casting formidable. Une photographie magnifique, ça me donne envie de prendre une bière, une cigarette et de m'asseoir au bord d’un quai » ; « Je ne peux pas dire que j'ai aimé ce film. Non pas que je ne l'ai pas aimé, car je l'ai beaucoup aimé. Mais parce qu'il m'a fait réfléchir. Il m'a fait verser quelques larmes » ; « Le film aborde des sujets profonds et, à mon avis, c'est vraiment un film magnifique et formidable » ; « Ce film est vraiment touchant. On ressent le chagrin et le vide », écrivent les internautes.

Vous êtes prêt à vous laisser embarquer par Manchester by the Sea ?