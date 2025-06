Marvel révèle son nouveau Black Panther, qui pourrait être incarné par... Ryan Gosling au cinéma

L’univers Marvel a sorti un nouveau comics dans lequel Ketema, un homme déguisé en Black Panther et supposé fils de T’Challa, enlève son masque. D’après les spéculations des fans, cet homme blanc et blond pourrait être incarné par Ryan Gosling au cinéma.

Alors que le personnage de Black Panther a toujours été incarné par un homme noir dans l’univers Marvel, cela pourrait changer. Le nouveau comics “Marvel Knights: The World To Come Vol.1” est sorti. Dans ce livre, on peut voir une scène qui se déroule plusieurs années avant le premier opus, lorsque T’Challah affronte Ketema, un homme déguisé en Black Panther.

Au cours de leur confrontation, on apprend rapidement que Ketema est le fils de T’Challah. Ayant battu son père lors du duel, il finit par enlever son masque qui révèle un homme blanc aux yeux bleus et aux cheveux blonds. Une grosse surprise pour les fans, habitués à voir un personnage noir dans ce rôle, comme le regretté Chadwick Boseman.

Crédit photo : Marvel

Ryan Gosling en Black Panther ?

Si cet homme est réellement Black Panther, une question se pose pour les fans : quel acteur jouera ce rôle à l’écran ? Selon les premières hypothèses des lecteurs, cela pourrait être Ryan Gosling. Certains pensent même que Marvel a fait exprès de changer l’apparence de son personnage pour le faire correspondre à cet acteur emblématique. Selon Cosmic Book News, cela avait déjà été fait lorsque le studio avait transformé Star-Lord en homme blond et blanc dans les comics pour correspondre à Chris Pratt.

Crédit photo : @Rikoveno / X

Si les fans pensent à Ryan Gosling, c’est parce que cet acteur est lié à l’univers Marvel depuis des années. Il est également proche des studios Disney puisqu’il devrait jouer dans “Star Wars: Starfighter”, est apparu dans “Remember the Titans” et a fait ses débuts dans “The All-New Mickey Mouse Club” sur Disney Channel.

Pour l’instant, aucune annonce officielle n’a été faite à ce sujet afin de démentir ou d’approuver les hypothèses des fans. Par le passé, des rumeurs ont déjà circulé sur l’implication de Ryan Gosling, qui aurait pu incarner Ghost Rider et Nova. S’il n’en est rien, cet acteur sera-t-il le nouveau Black Panther ? Le mystère reste entier.