« Avengers : Doomsday » : Marvel dévoile un casting XXL complètement dingue et ressuscite des super-héros disparus

Marvel a mis le paquet et c’est peu de le dire. Le studio vient d’annoncer officiellement le casting ultra prestigieux et pléthorique de son profil film “Avengers : Doomsday” où l’on retrouve les Quatre Fantastiques et même les premiers interprètes des X-Men.

Ils seront tous là, ou presque. Une trentaine de stars de Hollywood ont répondu à l’appel des studios Marvel pour figurer dans le blockbuster annoncé “Avengers : Doomsday”, qui constitue le cinquième volet des Avengers. Dans le multiverse de Marvel, il s’agit du 38ème film, 2ème de la phase 6.

Crédit photo : MarvelFans / Facebook

Ce mercredi 26 mars, Marvel a annoncé, dans une vidéo en direct sur YouTube le casting immense de super-héros. Dans leur mise en scène, on découvre une file de chaises pliables au dos desquelles sont inscrits les noms des comédiens à l’affiche.

Dans la peau de Captain America, on retrouvera Anthony Mackie qui a récemment été intronisé en lieu et place de Chris Evans dans le film “Captain America : Brave New World”, sorti au mois de février dernier. On observe également le retour de Chris Hemsworth (Thor), Tom Holland (Spider-Man), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Letitia Wright (Black Panther), Paul Ruud (Ant-Man) ou encore Tom Hiddlestone (Loki).

Crédit photo : Marvel Studios

Un casting XXL pour un film à gros enjeux pour Marvel

Marvel ressuscite également les premiers X-Men, produits par la 20th Century Fox au début des années 2000. On retrouvera Patrick Stewart, Ian McKellen, James Marsden et Rebecca Romjin, interprètes respectifs du professeur X, Magneto, Cyclope et Mystique. Quant à Black Widow, elle sera jouée par Florence Pugh qui reprend le flambeau de Scarlett Johansson après la m0rt du personnage. De leur côté, Les Quatre Fantastiques (Pedro Pascal en tête d'affiche), que le public découvrira cet été, seront également présents.

Crédit photo : 20th Century Fox

Dans “Avengers : Doomsday”, l’armée de super héros Marvel feront face à un nouvel antagoniste, en la personne de Doctor Room, incarné par Robert Downey Jr, dont le personnage Iron Man n’est plus. À l’origine, le film devait s’appeler “The Kang Dynasty” mais les studios ont dû changer leur fusil d’épaule après la condamnation de Jonathan Major, interprète de Kang, pour violences.

Crédit photo : Marvel Studios

Les nouveaux Avengers seront à découvrir au cinéma au mois de mai 2026, soit sept ans après "Avengers : Endgame" et s’annonce comme un enjeu de taille pour Marvel, qui reste sur plusieurs échecs commerciaux dont le dernier volet sur Captain America. En effet, depuis sa sortie américaine le 14 février 2025, il n’a recueilli que 400 millions de dollars de recettes contre plus d’un milliard pour le précédent volet.

Avant “Avengers : Doomsday”, deux autres films sont prévus dont Thunderbolts, ce printemps, et Les Quatre Fantastiques, à l’été 2025.