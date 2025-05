Un salaire divisé de moitié ? Jeremy Renner pousse un coup de gueule contre Marvel suite à son accident

Dans une interview, Jeremy Renner a révélé avoir refusé de tourner la saison 2 de “Hawkeye” à cause du salaire proposé, qui était deux fois moins conséquent que pour la première saison.

Depuis son grave accident qui a failli lui coûter la vie il y a deux ans, Jeremy Renner a su se reconstruire et reprendre le chemin des plateaux de tournage. En parallèle, il s’apprête à sortir ses mémoires “My Next Breath”, un ouvrage pour lequel il est actuellement en promotion.

Dans une interview accordée à l’application High Performance, Jeremy Renner s’est exprimé sans langue de bois sur la façon dont l’industrie l’a traité suite à son accident. Il a notamment révélé la raison pour laquelle il a refusé de faire le tournage de la saison 2 de la série “Hawkeye”, centrée sur son personnage dans l’univers Marvel.

Crédit photo : Marvel / Disney

L’acteur s’est notamment outré qu’on ne lui propose que la moitié du salaire qu’il avait touché pour la première saison, sortie en 2021 :

“Ils m’ont proposé de faire la saison 2 et m’ont offert la moitié du salaire. Je me suis dit : ‘Il va me falloir deux fois plus de travail pour la moitié de l’argent, et huit mois de mon temps, essentiellement, pour le faire pour la moitié de l’argent”.

Jeremy Renner a rapidement fait le calcul et avoue ne pas comprendre pourquoi on lui a proposé une telle baisse de salaire, qu’il qualifie d’insultante :

“Je me suis dit : ‘Je suis désolé. Pourquoi ? Je ne suis que la moitié de Jérémy parce que j’ai été renversé ? C’est peut-être pour ça que vous voulez me payer la moitié de ce que j’ai gagné sur la première saison”

Une longue rééducation physique et mentale après son accident

Ainsi, l’acteur a rejeté l’offre de Marvel, même s’il adore incarner le personnage de Clint Barton. Cependant, pour lui, il ne s’agit pas d’une question d’argent, mais d'une question de principes. Il estime que cette baisse de salaire est injustifiée :

“Je dois me défendre. Je n’ai pas demandé plus d’argent. Je voulais simplement être payé comme la première saison. C’est vraiment décevant que ça n’a pas abouti, mais ce n’est pas grave. Je suis content de laisser tomber, car mon corps me remercie sûrement de ne pas le faire en ce moment”.

Crédit photo : Jeremy Renner / Instagram

Pour rappel, lors du Nouvel an 2023, Jeremy Renner a été victime d’un grave accident de chasse-neige qui lui a causé plus de 30 fractures. Il a dû subir de nombreuses opération et suivre un programme de rééducation intense. Une expérience sur laquelle il revient dans ses mémoires et dans son interview au magazine People :

“Écrire à ce sujet a été une véritable décharge émotionnelle, de devoir tout refaire mot par mot. Je n’arrête pas d’en parler. Cela fait partie de ma vie quotidienne, et c’est toujours un merveilleux rappel de la force de l’esprit humain, de la fragilité du corps et de son incroyable capacité à se rétablir”.

Si son corps n’est pas encore prêt pour un tournage aussi éprouvant, l’acteur a déjà repris du service puisqu’il sera prochainement à l’affiche de “Wake Up Dead Man : A Knives Out Mystery” et de la quatrième saison de la série “Mayor of Kingstown”.