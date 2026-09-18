Ce nouveau film d'horreur français est tellement « intense » que 2 personnes se sont évanouies pendant la projection

Alors que le film d’horreur “Kraken” était diffusé en avant-première au Grand Rex à Paris, deux spectateurs se sont évanouis dans la salle. Un bon coup de pub pour ce film français.

Un nouveau film d’horreur français va bientôt sortir au cinéma, et il fait déjà parler de lui. Il s’agit de “Kraken”, réalisé par Théo Jourdain Rhodes et Mohamed Chabane. L’histoire se déroule dans une cité où se trouve une tour abanonnée, dans laquelle les disparitions s’enchaînent. Pour en savoir plus, un groupe de cinq jeunes décide d’y entrer. Cependant, les jeunes vont être les victimes d’un piège mortel en déambulant dans les couloirs glauques de l’immeuble désaffecté. Côté casting, on retrouve Manon Bresch, Alassane Diong, Guillaume Gouix, Bilel Chegrani, Lucie Charles-Alfred ainsi que les rappeurs Gazo et La Mano 1.9 qui entrent pour la première fois dans le monde du cinéma.

Si ce scénario est plutôt classique pour un film d’horreur, prenez vos précautions avant d’aller le voir : en plus d’être interdit aux moins de 16 ans, il a déjà fait des victimes puisque deux personnes se sont évanouies pendant la projection. En effet, quand des spectateurs ont très peur, ils peuvent s’évanouir, vomir ou faire des crises de panique au cinéma.

Deux spectateurs font un malaise

“Kraken” était projeté en avant-première au Grand Rex à Paris, le 15 septembre dernier, en présence de toute l’équipe du film. Pendant la projection, deux personnes ont perdu connaissance dans la salle. Le premier malaise a engendré des cris dans le cinéma et la personne a été prise en charge par le service de sécurité du Grand Rex. Environ 25 minutes plus tard, un deuxième spectateur a perdu connaissance.

Mais pourquoi ces deux personnes se sont-elles évanouies ? Selon AlloCiné, le film serait particulièrement gore et violent. Les spectateurs seraient plongés dans une atmosphère oppressante et confrontés à une tension psychologique et à une succession de jumpscares brutaux. Des scènes qui rappellent "Vermines", un autre film d'horreur français aux codes visuels et à la production similaires, qui avait connu un grand succès.

Crédit photo : @manonbresch / Instagram

Ce n’est pas la première fois que ce genre d’incident se produit puisqu’en 2022, un autre film d’horreur avait provoqué des vomissements et des évanouissements dans les salles de cinéma.

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“On a fait un film intense”

Ces deux malaises ont été une surprise pour les réalisateurs, qui ne s’attendaient pas à de telles réactions.

“Au début on a eu peur, on n’a pas compris ce qu’il se passait. Quand on a su qu’il y avait eu deux malaises, on s’est dit avec Mohamed qu’on avait poussé les curseurs très loin. Mais lors de la première projection test il y a quelques mois, il y a déjà eu un malaise donc ce ne sont pas les premiers. On a fait un film intense et je pense que pour les gens qui ne sont pas forcément habitués aux films d’horreur, c’est peut-être un petit peu trop pour eux”, a expliqué Théo Jourdain Rhodes.

Quoi qu’il en soit, ces réactions sont une excellente publicité pour “Kraken”. Quand un film d’horreur provoque de tels malaises, il éveille la curiosité des amateurs du genre, pressés de le découvrir. Si vous voulez tenter l’expérience, rendez-vous le 30 septembre prochain au cinéma.