Malaises, vomissements et crises de panique pendant la projection du film Terrifier 3, la France prend une décision radicale

Malaises, vomissements… La saga Terrifier continue de provoquer le malaise chez certains spectateurs. La France intervient pour éviter ce genre de réactions.

Halloween approche à grands pas. Comme chaque année à cette période, les films d’horreur et d’épouvante font le plein dans les salles obscures. C’est notamment le cas de Terrifier 3 dont la sortie est prévue pour le mercredi 9 octobre en France.

La saga Terrifier fait parler d’elle depuis quelques années. Elle met en scène un terrible clown serial killer, Art, qui prend un malin plaisir à torturer ses victimes. Pour ce troisième opus, le réalisateur Damien Leone a décidé de transformer son clown en Père Noël. Un déguisement qui permet au protagoniste d’atteindre ses proies plus facilement.

Cette saga porte très bien son nom et a terrifié plus d’un spectateur. Vendredi 4 octobre a eu lieu l’avant-première au Royaume-Uni. Les choses ne se sont pas passées dans le plus grand calme. En effet, le film a provoqué plusieurs malaises de spectateurs (c’était aussi le cas aux États-Unis), poussant certains à quitter la salle.

La France interdit le film aux mineurs

Crédit photo : LanaStock/ iStock

Selon Le Figaro, dix personnes ont quitté la projection moins de dix minutes après le début du film. Une autre personne s’est évanouie, tandis qu’une troisième aurait vomi. Damien Leone a confié son étonnement suite à ces événements :

« Bien que j'ai assisté à des projections successives, j'ai quand même pu assister à des scènes complètement folles : une femme s'est levée et est partie au milieu du massacre sous la douche. Une autre femme a quitté la projection en disant qu'elle avait commencé à avoir une crise de panique pendant une scène impliquant des enfants où Art se fait passer pour un Père Noël dans un centre commercial ».

Face à ces réactions, le Comité de classification français a pris la décision d’interdire Terrifier 3 aux moins de 18 ans dans les salles de l’Hexagone. Une première depuis 2006 et le troisième volet de Saw.

Pour la première fois depuis bientôt 20 ans, un film d’horreur va être interdit aux moins de 18 ans lors de sa sortie salles en France… pic.twitter.com/JpxNuCbyiX — ESC Editions (@ESC_Editions) October 4, 2024

Les distributeurs du film d’horreur, Shadowz Film, ESC éditions et Factoris Films regrettent quant à eux cette décision : « Le film ne se prend jamais au sérieux, et nous savons que les spectateurs auront toute la distance, toute la maturité nécessaires pour comprendre et appréhender cette démarche artistique », écrivent-ils dans un communiqué.

Pas certains que les spectateurs touchés pensent la même chose…