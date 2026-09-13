Cette série d'action cartonne et pourrait bien détrôner Reacher par surprise sur Prime Video

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau programme à regarder, ne manquez pas cette série qui cartonne sur Prime Video et pourrait détrôner “Reacher”.

Nous avons accès à de nombreuses plateformes de streaming qui nous proposent des centaines de contenus différents. C’est le cas de Prime Video, qui passionne les spectateurs à la recherche de nouveautés. Actuellement, la série la plus populaire de la plateforme est “Reacher”, dont la quatrième saison occupe la première place du classement des contenus les plus vus sur Prime Video.

Cependant, cette série très populaire pourrait bientôt être détrônée par un autre programme qui fait un carton.

“The Terminal List” fait un carton

Il s’agit de “The Terminal List”, avec Chris Pratt. La deuxième saison de la série arrive et sera diffusée le 21 octobre prochain. Entre temps, les spectateurs ont pu voir le spin-off “The Terminal List : Dark Wolf”, qui retrace l’histoire de Ben Edwards, un ancien membre des Navey SEALs qui mène des activités clandestines au sein des forces spéciales de la CIA.

Crédit photo : Prime Video

Plus d’un an après la sortie du spin-off, la série “The Terminal List” connaît toujours un grand succès sur Prime Video puisqu’elle figure dans le top 10 depuis plus de 120 jours consécutifs et a conquis les spectateurs, selon le site spécialisé Rotten Tomatoes.

La suite après cette vidéo

Une série très attendue

La saison 2 de “The Terminal List” est donc très attendue par les fans, qui souhaitent découvrir la suite des aventures de Reece. Après avoir satisfait sa vengeance, celui-ci va chercher une nouvelle raison de vivre. Il va mener une nouvelle enquête et être au sein d’une conspiration qui s’étend de Moscou jusqu’à Langley, et qui concerne des forces géopolitiques secrètes, mais aussi sa propre famille.

Cette deuxième saison sera composée de 8 épisodes. Il ne reste plus que quelques semaines avant de découvrir ce nouveau programme, qui pourrait concurrencer “Reacher” sur Prime Video. Une série à ne pas manquer !