« Palpitant et spectaculaire » : ce film d'action avec la star de Reacher est n°1 sur Netflix et explose tout sur son passage

Un film d’action spectaculaire s’empare de la place de numéro un sur Netflix moins de trois jours après sa sortie.

Netflix frappe fort avec ce film d’action

Netflix nous a encore gâtés avec de nouvelles sorties ces derniers jours. Si vous n’êtes pas à la page, il y a tout d’abord cette série provocante qui rend dingue les spectateurs. Côté film, ce thriller psychologique indien occupait la première place à la surprise générale.

On utilise ici le passé car il vient de se faire détrôner par un nouveau film à grand spectacle. Ce dernier a été mis en ligne sur Netflix le vendredi 6 mars. Et il ne lui aura fallu qu’un petit week-end pour tout emporter sur son passage.

On veut bien sûr parler du film d’action et de science-fiction War Machine. Le pitch rappellera sans doute Predator aux passionnés du genre : « Lors d'une dernière mission éprouvante pendant sa formation de Ranger, un ingénieur militaire doit mener son unité contre une gigantesque machine à tuer venue d'un autre monde », renseigne Netflix.

Un bon spectacle qui divertit les abonnés sur Netflix

Pour affronter cette terrible menace, c’est Alan Ritchson qui s’y colle. La star de la série Reacher montre une nouvelle fois ses aptitudes physiques et son amour pour l’action. Au casting, on retrouve également Dennis Quaid, Jai Courtney (Suicide Squad) ou encore Esai Morales (Mission : impossible - The Final Reckoning).

Tous ces ingrédients ont séduit les abonnés de la plateforme. En trois jours à peine, War Machine se classe numéro un des programmes les plus regardés sur Netflix dans le monde, dont la France. Par ailleurs, le film a beaucoup plu aux spectateurs, comme en témoignent les commentaires sur Allociné :

« C'est un film d'action qui divertit » ; « Des aventures palpitantes et spectaculaires, avec une machine extra-terrestre impressionnante » ; « Les scènes d'action sont top, les effets spéciaux sont très bien faits et j'ai trouvé les décors assez sympas » ; « Ça commence fort puis après une accalmie, ça pétarade de partout », peut-on lire.

Vous l’aurez compris, War Machine promet un bon moment de détente devant Netflix. En plus, le film pourrait connaître une suite au vu de son succès. Autant de raisons pour le découvrir, si vous ne l'avez pas encore vu !