« Les gens ne sont pas prêts à ça » : le premier film chinois entièrement généré par IA fait un flop auprès des spectateurs

Il aurait pu être l’événement de cet automne. Ce thriller de science-fiction chinois à grand spectacle entièrement généré par l’intelligence artificielle est un four au box-office.

Malgré l’inquiétude que soulève l’intelligence artificielle dans le domaine du cinéma, un studio chinois vient de sortir un film entièrement généré par l’outil. Les débats sur l’IA touchent aussi la littérature, comme l’illustrent les accusations visant le roman de Thélyson Orélien, que l’auteur conteste.

Depuis ce vendredi 23 octobre, les spectateurs chinois peuvent découvrir Sanxingdui : Future Past dans les salles obscures. Gros hic cependant, le thriller de science-fiction n’attire pas les foules.

Sanxingdui : Future Past, premier film généré par IA en Chine

La semaine dernière, les images de Sanxingdui : Future Past ont fait le buzz, mais sans doute pas pour de bonnes raisons. Le thriller de science-fiction chinois semble tout droit sorti d’un jeu vidéo. Or, il s’agit bien d’un film qui a été entièrement généré par l’intelligence artificielle.

L’IA est en plein essor, même si elle inquiète. C’est peut-être devant cette popularité croissante que Sanxingdui : Future Past a été programmé pour plus de 10 000 séances le premier jour en Chine, indique l’AFP.

10 000 euros récoltés pour un budget d’1,3 million d’euros

Crédit photo : Bona Film Group

Cependant, le film ne rencontre pas le succès espéré. Vendredi matin, premier jour de son exploitation en salles, Sanxingdui : Future Past n’avait récolté en préventes que 80 000 yuans, soit 10 700 euros. Selon l’AFP, cela correspond à quelques milliers de billets vendus. Et cela ne devrait pas aller mieux dans les jours à venir.

La plateforme de billetterie Maoyan table sur un total de 150 000 yuans, soit 20 000 euros. On est bien loin des plus de 10 millions de yuans (1,3 million d’euros) qu’a coûté Sanxingdui : Future Past au studio Bona Film Group. Et même si près de 100 humains ont travaillé sur le film durant plus de deux ans, les spectateurs ne courent pas dans les salles pour le voir.

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« Les gens ne sont pas prêts à ça », assure un internaute

Crédit photo : AFP

Sanxingdui : Future Past s’annonce comme un échec à venir. Devant la faible réception du film, Jiang Defu, le PDG de la société de production Bona Film Group, a tenté de se justifier, tout en louant l’ambition du studio.

« Nous sommes les premiers à tenter le coup, les premiers à obtenir une autorisation de sortie en salles et les premiers à être confrontés au jugement du public. Ce n'est vraiment pas une mince affaire », a-t-il déclaré au média chinois Yuli, spécialisé dans le cinéma.

Malgré le gros spectacle proposé avec des séquences d’actions et de démolition gigantesques (voir bande-annonce), Sanxingdui : Future Past semble loin de pouvoir rivaliser avec les films en chair et en os. « Si c'est gratuit sur les plateformes de streaming, ça pourrait devenir culte. Mais payer pour regarder ? Les gens ne sont pas prêts à ça pour le moment », résume ainsi un internaute sur le réseau Weibo.

Cela est d’autant plus étonnant qu’en Chine, des mini-séries créées par l’IA pullulent sur le réseau Douyin et cumulent plus de 200 milliards de vues rien qu’en septembre, complète l’AFP. L’IA pourra-t-elle se faire une place dans le cinéma ?