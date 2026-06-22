Intelligence artificielle : smartphone fixé sur la tête, ces indiens sont payés 2 dollars de l'heure pour l'entraîner les robots qui vont les remplacer

En Inde, des dizaines de milliers d’habitants travaillent pour former des robots dotés d’intelligence artificielle. En plus d’être très peu payés, ils forment des robots qui pourraient les remplacer à l’avenir.

Depuis quelques années, on parle de plus en plus des robots humanoïdes. Ces appareils qui fonctionnent avec l’intelligence artificielle pourraient bientôt faire pleinement partie de notre quotidien, comme ce robot révolutionnaire qui peut faire toutes les tâches ménagères à notre place.

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Mais derrière la création et la formation de ces robots se cache une triste réalité. Ces dernières années, l’Inde est devenu un fournisseur mondial majeur de données d’entraînement pour la robotique. Des dizaines de milliers d’habitants travaillent chaque jour dans le but de former des robots humanoïdes.

Un travail très mal payé

C’est le cas de Nagireddy Sriramyachandra, une jeune femme de 25 ans, qui fait ce travail. Tous les jours, elle fixe un smartphone sur sa tête et se filme en train de couper des mangues dans sa cuisine. Selon The Economic Times, elle envoie ensuite ses vidéos aux entreprises qui créent des robots humanoïdes pour apprendre à ces derniers à se comporter comme des humains.

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Cependant, il existe plusieurs problèmes liés à cet emploi. Premièrement, Nagireddy Sriramyachandra est payée 250 roupies, soit à peine plus de 2 dollars par heure de vidéo, ce qui est très faible quand on sait que le marché de robots humanoïdes pourrait faire gagner des milliards de dollars aux multinationales.

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Les salariés remplacés par les robots

En plus de cela, les personnes qui forment ces robots pourraient ensuite être remplacées par ces derniers, notamment dans le monde du travail. On estime par exemple que ce robot humanoïde révolutionnaire pourrait remplacer des milliers d’employés, tout comme ce robot qui est capable de gérer une supérette 24h/24 sans intervention humaine. Ainsi, les Indiens aident les entreprises à former et à améliorer des robots humanoïdes, qui pourraient devenir une menace par la suite.

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Pour le moment, cette tendance crée de nouveaux emplois en Inde et des milliers de formateurs se filment à domicile, dans des usines ou dans des studios spécialisés avec des lunettes vidéo, des caméras frontales et des capteurs de mouvement. Mais pendant combien de temps pourront-ils encore faire ce travail avant d’être remplacés par les appareils qu’ils auront formés ?