« Une lettre d'amour palpitante adressée au genre » : ce film qui divise les spectateurs vient d'être élu meilleur western d'horreur de tous les temps

Et si vous regardiez ce film qui mêle science-fiction et épouvante pour Halloween ? Plutôt méconnu, il vient d’être élu Meilleur western d’horreur de tous les temps.

Contre toute attente, c’est un film récent qui vient d’être élu Meilleur western d’horreur de tous les temps. Ce classement réalisé par le site Looper tombe à pic en ce mois d’octobre dédié à Halloween et aux grosses frayeurs.

De plus, ce film numéro 1 fait office d’ovni dans le genre western et horreur puisqu’il ne ressemble à aucun autre film du genre.

Le Meilleur western d’horreur de tous les temps est sorti en 2022

Le mélange western et horreur peut sembler étonnant. Il est vrai, il n’existe pas quantité de films réunissant ces deux genres au cinéma. En général, le western se suffit à lui-même. Le risque, c’est qu’il soit bien trop fidèle aux règles du genre et donc redondant : une ville poussiéreuse, de dangereux hors-là-loi, un saloon et des affrontements à la gâchette.

Mais dès que l’horreur s’invite, le film peut prendre une toute autre ambiance. C’est le pari de Jordan Peele qui, en 2022, a sorti Nope dans lequel les extraterrestres ont une place centrale.

La star de Get Out doit faire face aux extraterrestres

Crédit photo : Universal Pictures

Imaginez Clint Eastwood qui rencontre Steven Spielberg dans une version bien plus horrifique. C’est plus ou moins ce qu’il vous attend dans Nope.

OJ (Daniel Kaluuya, déjà vu dans Get Out de Jordan Peele) et Em Haywood (Keke Palmer) sont frère et sœur. Ils peinent à faire vivre le ranch équestre familial qui se situe dans une vallée perdue de la Californie. Un jour, des phénomènes étranges surviennent au-dessus du ranch et affectent les humains et les animaux. OJ et Em découvrent que ce phénomène pourrait avoir un lien avec le décès mystérieux de leur père.

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Nope : un film qui divise spectateurs et presse

Crédit photo : Universal Pictures

Nope a reçu des avis mitigés à sa sortie. « Malheureusement j'ai été totalement insensible au film de Jordan Peele, une histoire molle et très longue », écrit un internaute sur Allociné qui résume l'avis des spectateurs qui n’ont pas aimé.

De l’autre côté, la presse a adoré et souligne un film original et audacieux. Looper, qui a classé Nope comme le Meilleur western d’horreur de tous les temps écrit :

« C’est tout autant une lettre d’amour palpitante adressée au genre qu’une critique, et la manière dont cette tension se manifeste dans le récit lui-même est ingénieuse ».

Nope peut se faire une place dans votre liste des films d’horreur à voir en octobre. Si vous décidez de vous lancer, Nope est disponible sur Prime Video.