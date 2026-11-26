N’en jetez plus, ce petit film d’horreur que vous avez sûrement vu est le film le plus rentable de tous les temps (oui, il a fait mieux qu’Avatar !).

Peu de films peuvent se targuer de figurer au classement des films les plus rentables de l’histoire. Et encore moins quand le long-métrage qui occupe la première place est un tout petit film d’horreur qui a battu tous les plus gros blockbusters.

On fait les présentations de ce petit phénomène qui a rapporté 193 millions de dollars au box-office alors qu’il n’en a coûté que 15 000.

Un petit film d’horreur devenu un véritable phénomène

En décembre, on attend les sorties de Dune, troisième partie et d’Avengers : Doomsday pour le même jour : le 16 décembre. Le décompte avant la sortie de « Dunesday » est donc lancé avec pour résultat de possibles chiffres au box-office qui casseront la baraque.

Cet été, Spider-Man : Brand New Day a récolté 2,5 milliards de dollars au box-office devenant dans le même temps le troisième plus gros succès de l’histoire. Si ce chiffre donne le tournis et traduit l’immense popularité de l’homme-araignée, un film a fait mieux.

On ne parle pas d’Avatar de James Cameron qui truste la première place des plus grands succès, ou bien d’Avengers : Endgame à la seconde. Mais d’un petit film d’horreur devenu un vrai phénomène à sa sortie en 2009 : Paranormal Activity.

Paranormal Activity a fait peur à Steven Spielberg

Le film, réalisé en found footage (comme s’il s’agissait d’un montage montrant des enregistrements documentaires) a été écrit, mis en scène et financé par Oren Peli. Cet ancien programmeur de jeux vidéo voulait en faire un long-métrage marquant qui définirait le cinéma de genre de l’époque.

On peut dire qu’il a réussi. Bien qu’il s’inspire du Projet Blair Witch (1999), Paranormal Activity fut un véritable raz-de-marée au cinéma. Même Steven Spielberg disait avoir pris peur en le visionnant, donnant envie aux curieux de l’imiter. Dans un autre registre horrifique, Crawl et ses alligators transforment aussi une maison en piège.

La suite après cette vidéo

Le film le plus rentable de l’histoire

Oren Peli a tourné Paranormal Activity en une semaine pour un budget de 15 000 dollars de sa poche. Pour économiser, le réalisateur a tourné dans sa maison de San Diego et a fait appel à des acteurs inconnus. Le studio Paramount Pictures a acheté le film afin de le distribuer à une grande échelle en décidant de modifier la fin de l’histoire.

Au final, Paranormal Activity a rapporté 193 millions de dollars au box-office mondial (dont 107 millions rien que sur le sol nord-américain), devenant le film le plus rentable de tous les temps, indique Box Office Mojo. Son retour sur investissement est estimé à 1 289 000 %. Même Avatar et Avengers : Endgame (qui ont rapporté plus de 2 milliards chacun) n’ont pas été aussi rentables. Il faut dire que leur budget était bien plus élevé : 237 millions pour le premier et 356 millions pour le deuxième.

Devant le succès de Paranormal Activity, Paramount Pictures a ainsi lancé une saga qui compte sept films.