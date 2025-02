Warner Bros. publie 31 films gratuits sur sa chaîne YouTube

C’est une nouvelle qui va plaire aux cinéphiles : Warner Bros. a récemment mis en ligne 31 films, disponibles gratuitement sur YouTube.

Aujourd’hui, pour regarder un film, nous n’avons plus d’autre choix que de passer par une plateforme de streaming. Netflix, Amazon Prime, Disney+, Paramount : ces dernières sont nombreuses, mais elles ont un coût. En effet, nous devons payer un abonnement mensuel sur chaque plateforme pour profiter de leur contenu, et ce dernier peut être élevé. C'est le cas chez Netflix, qui a récemment augmenté ses tarifs dans quatre pays.

Si vous voulez regarder et découvrir des films tout en faisant des économies, nous avons une bonne nouvelle pour vous. Depuis le mois de janvier, Warner Bros. propose une trentaine de films gratuits sur sa chaîne YouTube. Si le studio de production a récemment fait un carton avec le lancement de Wonka, il donne maintenant l'occasion de revoir des classiques ou de découvrir de nombreux programmes.

Crédit photo : Warner Bros. / YouTube

31 films disponibles gratuitement

Les films mis en ligne par Warner Bros. sont complets et en HD. La plupart des longs-métrages proposés datent des années 1980-1990. Si la société de production a mis en ligne de grands succès comme “Michael Collins”, d’autres films plus méconnus sont également disponibles comme “The Mission”, “Waiting for Guffman” et “Deathtrap”.

Crédit photo : Warner Bros.

Warner Bros. a également diffusé quelques films qui ont connu un grand échec commercial comme “Donjons et Dragons”, “True Stories” ou encore “Les aventures de Pluto Nash”, une comédie de science-fiction produite par Eddy Murphy. Selon des informations de BFMTV, dans le catalogue de Warner Bros, on retrouve également “The 11th Hour”, le documentaire environnemental réalisé par Leonardo DiCaprio.

Crédit photo : Warner Bros.

En mettant en ligne ces films, Warner Bros. souhaite sans doute faire connaître des films méconnus aux plus jeunes pour les inciter à se tourner vers des programmes payants par la suite, comme Max, la plateforme de streaming de Warner Bros. Selon Hitek, le studio de production a également pour objectif de monétiser des films méconnus et de redonner de la visibilité à ces œuvres oubliées. Si vous êtes curieux et passionné de cinéma, rendez-vous directement sur la chaîne YouTube de Warner Bros mais attention : vous devrez ruser et passer par un VPN pour avoir accès aux films.