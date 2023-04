Wonka : Warner Bros. promet un film haut en couleurs, plein de joie et d'optimisme

En fin d’année 2023, le film Wonka sortira au cinéma. En attendant, Warner Bros. a présenté une première bande-annonce au public du CinemaCon et a dévoilé plus de détails sur le film.

Willy Wonka va être adapté pour la troisième fois au cinéma. Ce personnage haut en couleurs est tiré du roman de Roald Dahl intitulé Charlie et la Chocolaterie. Il a connu une première adaptation en 1971 avec Gene Wilder dans le rôle du chocolatier, puis en 2005 avec Johnny Depp.

Crédit photo : Warner Bros.

Un nouveau film sur la vie de ce passionné va sortir au cinéma en fin d’année. Le personnage principal sera incarné par l’acteur Timothée Chalamet. Le film retracera les origines de Wonka qui arrivera dans une ville d’Europe centrale après avoir parcouru le monde pour perfectionner son art. Il aura pour objectif d’ouvrir une chocolaterie, mais rencontrera des obstacles et devra se confronter à de sinistres personnages qui viendront se mettre sur sa route.

Une histoire pleine de joie et d’optimiste

Ce mardi 25 avril, Warner Bros. a présenté une première bande-annonce du film au public du CinemaCon. Sur les images dévoilées pendant l’événement, les spectateurs ont pu voir Wonka rencontrer un Oompa Loompa qui était incarné par Hugh Grant. Selon la société de production, cette histoire sera pleine de joie et d’optimisme.

Crédit photo : Warner Bros.

“Ce ne sera pas un reboot sombre. L’idée n’est pas d’explorer les émotions cachées au plus profond de nous dans la vie. C’est au contraire une célébration du fait d’être un peu en marge de la société, et d’accepter l’idée que la partie la plus étrange de vous ne rentre pas tout à fait dans le moule”, a indiqué Timothée Chalamet.

Il faudra faire preuve de patience pour découvrir ce film au cinéma puisque Wonka devrait sortir en décembre 2023.