Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix : le service de streaming augmente ses tarifs dans ces quatre pays

Mauvaise nouvelle pour les abonnés Netflix : le service de streaming augmente une nouvelle fois ses prix. Une mesure qui va peser lourd sur le porte-monnaie des téléspectateurs.

Depuis plusieurs années, Netflix règne en maître sur le marché du streaming. Il faut dire que le géant américain a misé sur des contenus qui ont cartonné dans le monde entier.

Parmi les séries les plus populaires, on peut citer «Squid Game», «Mercredi» ou encore «Stranger Things». Du côté des films, on retrouve «Tyler Rake», «Bird Box» ou «La Plateforme».

Crédit Photo : Netflix

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le service de streaming, créé en 1997, a terminé l’année en beauté. Et pour cause : Netflix a attiré près de 19 millions nouveaux utilisateurs au cours du quatrième trimestre 2024.

Cette nouvelle vague d’abonnements a permis au groupe californien de franchir le cap des 301,6 millions d’abonnés dans le monde. À noter que son chiffre d’affaires trimestriel s’élève à 10,2 milliards de dollars, tandis que son bénéfice net frôle les 2 milliards de dollars.

Coup dur pour les abonnés Netflix

Alors que la société se porte très bien, celle-ci a décidé d’augmenter une nouvelle fois ses tarifs, et ce, pour une raison très précise.

«Alors que nous continuons à investir dans la programmation et à offrir plus de valeur à nos membres, nous allons occasionnellement demander à nos abonnés de payer un peu plus afin que nous puissions réinvestir pour améliorer encore Netflix», a indiqué MoMo Zho, porte-parole de l’entreprise à The Verge.

Crédit Photo : Shutterstock

Découvrez-ci dessous la nouvelle grille tarifaire :

Forfait standard avec publicité: de 6,99 dollars à 7,99 dollars par mois.

Forfait standard sans publicité : de 15,49 dollars à 17,99 dollars par mois.

Forfait premium : de 22,99 dollars à 24,99 dollars par mois.

Que les adhérents français se rassurent, ces nouveaux prix s’appliquent aux États-Unis, au Canada, en Argentine et au Portugal. Néanmoins, la France risque d’être le prochain pays sur la liste.