Les stars du monde entier rendent hommage à Matthew Perry, inoubliable Chandler dans Friends

Suite à l’annonce de la disparition de l’acteur Matthew Perry, qui jouait le personnage de Chandler dans la série “Friends”, de nombreuses personnalités ont tenu à lui rendre hommage.

La nouvelle a bouleversé le monde entier : samedi 28 octobre, l’acteur Matthew Perry est décédé à l’âge de 54 ans, après avoir été retrouvé inconscient dans le jacuzzi de sa villa à Los Angeles. À l’annonce de cette tragique nouvelle, les hommages se sont multipliés pour celui qui incarnait le mythique Chandler dans la série "Friends", et de nombreuses personnalités ont tenu à adresser quelques mots en souvenir de l’acteur.

C’est le cas de la Warner Bros TV, qui a déclaré : “Nous sommes dévastés d’apprendre le décès de Matthew Perry. Il était un véritable cadeau pour nous tous. Nos pensées vont à sa famille, à ses proches et à tous ses fans.”

Marta Kauffman, David Crane et Kevin Breight, les co-créateurs de la série, ont également tenu à rendre hommage à Matthew Perry dans un communiqué.

“Nous sommes choqués et profondément attristés par le décès de notre ami bien-aimé Matthew, ont-ils confié. Cela semble encore impossible. Tout ce que nous pouvons dire, c’est que nous nous sentons chanceux de l’avoir eu dans notre vie. C’était un talent brillant. C’est un cliché de dire qu’un acteur s’approprie un rôle, mais dans le cas de Matthew, il n’y a pas de mots plus vrais. Depuis le jour où nous l’avons entendu pour la première fois incarner le rôle de Chandler Bring, il n’y avait personne d’autre pour nous. Nous chérirons toujours la joie, la lumière, l’intelligence aveuglante qu’il a apportée à chaque instant, pas seulement dans son travail, mais aussi dans la vie. Il a toujours été la personne la plus drôle de la pièce. Plus que cela, il était le plus gentil, avec un cœur généreux et altruiste.”

Les hommages se multiplient

Justin Trudeau, le Premier ministre du Canada, était un ami d’enfance de Matthew Perry.

“La disparition de Matthew Perry est choquante et attristante, a-t-il déclaré. Je n’oublierai jamais les jeux de cour d’école auxquels nous avions l’habitude de jouer, et je sais que les gens du monde entier n’oublieront jamais la joie qu’il leur a apportée. Merci pour tous ces rires, Matthew. On t’aimait et tu nous manqueras.”

Matthew Perry’s passing is shocking and saddening. I’ll never forget the schoolyard games we used to play, and I know people around the world are never going to forget the joy he brought them. Thanks for all the laughs, Matthew. You were loved – and you will be missed. — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) October 29, 2023

Pour le moment, les autres acteurs de la série n’ont pas prononcé de mots, choqués par la nouvelle. Cependant, un proche de Lisa Kudrow, l’actrice qui interprète le personnage de Phoebe dans “Friends”, a tenu à donner des nouvelles de la comédienne : “Cela ne semble ni réel, ni juste, ni à elle ni à aucun membre du groupe. Parce que Matthew était enfin en paix avec lui-même et vivait la meilleure année de sa vie depuis le lancement de son livre il y a presque un an. Il profitait de la vie.”

Preuve que Matthew Perry a touché toute une génération, des chanteurs ont également tenu à lui rendre hommage à leur façon. C’est le cas d’Adele, qui a interrompu son concert à Las Vegas pour honorer la mémoire du comédien.

Adele pays tribute to Matthew Perry at her show in Vegas:



“He was so open with his struggles with addiction and sobriety, which I think is incredibly, incredibly brave. I just wanna say how much I love what he did for all of us” pic.twitter.com/mOYZGwsraV — Pop Crave (@PopCrave) October 29, 2023

“Je me souviendrai de ce personnage pour le reste de ma vie, a-t-elle annoncé au public. Il est probablement le meilleur personnage comique au monde. Un de mes amis, Andrew, quand j’avais 12 ans, faisait la meilleure imitation de Chandler. Il le faisait tout le temps pour nous faire rire et si l’un d’entre nous passait une mauvaise journée ou se sentait mal, il faisait semblant d’être Chandler.”

Le chanteur Charlie Puth a quant à lui interprété la chanson thème de “Friends” lors d’un concert en Australie, en entamant “I’ll Be There For You” des Rembrandts, avant de chanter son tube “See You Again”.