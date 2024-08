Disneyland : cette attraction jugée raciste va bientôt être remplacée dans tous les parcs du monde entier

Une nouvelle version remplacera très prochainement l’ancienne qui joue beaucoup avec des stéréotypes jugés racistes.

Il va y avoir du changement dans les six parcs à thème Disney du monde entier. Une attraction, jugée raciste, va bientôt être retirée puis remplacée, indique le Los Angeles Times.

Cette attraction n'est autre que le « Le Vol de Peter Pan » qui existe depuis 1955 dans le tout premier Disneyland, situé à Anaheim, en Floride. Lorsque les visiteurs empruntent ce manège, ils naviguent entre les différents décors dépeints dans le livre de James Matthew Barrie et que l’on retrouve dans le dessin animé, sorti en 1953.

Au cours de leur périple, les visiteurs peuvent ainsi tomber sur Peter Pan, le Capitaine Crochet ainsi que Lily la Tigresse et un peuple Amérindien. Et c'est ce dernier tableau qui fait débat depuis des années et qui s'apprête à être modifié.

Une polémique qui dure depuis 1953

Crédit photo : Disneyland Anaheim



Dans ce tableau, on voit Lily la Tigresse assise en tailleur autour d’un feu de camp, à côté d'autres membres d’une tribu amérindienne. Tous sont coiffés d’une plume sur la tête et présentent un nez protubérant. Autant de stéréotypes racistes maintes fois pointés du doigt et qui seront bientôt remplacés.

C’est d’ailleurs déjà le cas dans le parc de Floride. Dans le nouveau tableau, Lily et sa grand-mère sont en train de danser autour d’un feu alors que des musiciens jouent du tambour à côté d’elles.

Crédit photo : Disneyland Anaheim



Le groupe Disney a récemment expliqué la modification tardive du tableau malgré la polémique relancée en 2015 lors de la sortie du film Pan, dans lequel le rôle de Lily la Tigresse était tenu par Rooney Mara, actrice blanche et non amérindienne.