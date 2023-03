La Fée Clochette du film live Peter Pan de Disney fait polémique... pour une raison ridicule

Après avoir dévoilé la bande-annonce de “Peter Pan & Wendy”, Disney se retrouve critiqué à cause du choix de l’actrice qui y incarne la Fée Clochette.

Hier, Disney a dévoilé la bande-annonce de son prochain film, une adaptation en live-action de l’histoire de Peter Pan intitulé “Peter Pan & Wendy”. Si beaucoup ont été conquis après avoir découvert les premières images de ce film, certains internautes se sont indignés du choix de l’actrice qui incarne la Fée Clochette.

En effet, à l’instar de l’actrice qui avait repris le rôle d'Ariel, la petite sirène, celle qui prendra les traits de la Fée Clochette est également afro-américaine. Elle s’appelle Yara Shahidi et son seul tort, pour certains racistes, serait donc d’être… noire.

Dans la plupart des commentaires que l’on pouvait lire sur Twitter, Disney était critiqué pour son choix de mettre “des actrices noires partout” et d’être “dans le wokisme le plus total”. Des nostalgiques qui n’ont pour seule référence que le dessin animé datant… de 1953, dans lequel la Fée Clochette était blanche aux cheveux blonds.

Crédit photo : Disney

Une Fée Clochette qui fait polémique parce qu'elle est... noire

Cependant, ce dessin animé était lui-même une adaptation d’un livre écrit en 1901 par James Matthew Barrie. Et dans ce livre, qui est donc l'œuvre originale, la Fée Clochette est seulement décrite comme ayant de l’embonpoint. Mais aucune description ni précision sur sa couleur de peau.

Le fait que la Fée Clochette soit fine, dans le dessin animé, et dans le film à venir, semble moins déranger alors que c’est l’aspect qui se différencie le plus par rapport à l’oeuvre originale. Et pourtant, là-dessus, aucune polémique !

Crédit photo : Disney

La volonté de Disney reste la même que dans ses dernières adaptations, celle de faire des oeuvres plus universelles où tout le monde peut se sentir représenté.

Pour celles et ceux qui attendent de découvrir “Peter Pan & Wendy”, le film sortira sur Disney+ le 28 avril prochain.