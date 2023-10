Le 19 octobre prochain, la plateforme Prime Video diffusera son nouveau thriller français : «Drone Games». Un long-métrage qui promet d’être explosif et qui ne laissera personne indifférent.

Avis aux amateurs de drones et de braquages ! Le thriller français «Drone Games» sera disponible sur Prime Video le 19 octobre prochain. Et le long-métrage réalisé par Olivier Abbou («Territoires», «Yes We Can») s’annonce déjà comme une future pépite.

Crédit photo : Prime Video

Le pitch ? Tom est un adolescent solitaire passionné par les drones. Un jour, sa route croise celle d’une bande de jeunes libres et anarchistes, qui l’entraînent dans une série de braquages avec des drones. Un monde d'exaltation, d'amour, et de danger s'ouvre alors à lui le temps d'un été.

Côté casting, les spectateurs reconnaîtront les visages d’Orlando Vauthier, d’Axel Granberger, d’Angèle Metzger ou encore celui d’Alice Belaïdi, qui prête ses traits à une policière.

«Drone Games» : la nouvelle pépite de Prime Video

Sacré «meilleur unitaire» au Festival de la fiction de La Rochelle, «Drone Games» séduit par son ton original. En effet, le film s’intéresse à la technologie des drones et à son utilisation, nous rappelant ainsi à quel point les nouvelles technologies ont changé nos vies au fil des ans.

Mais ce n’est pas tout ! Le réalisateur français nous offre aussi une plongée dans le monde des premiers émois amoureux, notamment à travers les yeux de Tom, qui devra apprendre à faire des choix pour s’émanciper et découvrir qui il est.

Crédit photo : Prime Video

«Drone Games» est une œuvre cinématographique qui captive grâce à une mise en scène soignée et rythmée par des séquences de braquages et des scènes d’action hallucinantes.

Vous l’aurez compris, «Drone Games» est un film de l’automne à ne pas louper !