Spectacle et parade de drones électriques dans le ciel, Disneyland Paris dévoile des nouveautés féériques pour 2024

Noël arrive en avance pour les amoureux de la firme aux grandes oreilles. Disney va proposer une parade électrique de drônes et un nouveau spectacle à ses visiteurs dès le début de l’année 2024. Le projet, de grande envergure, promet d’être grandiose.

« La Symphonie des Couleurs Disney », c’est le nom du spectacle incroyable qui vous attend à partir du 8 janvier 2024 au parc Disneyland Paris. Comme son nom l’indique, il s’agit de mettre de la couleur dans les yeux des visiteurs en cette période terne et morose qu’est l’hiver.

Pour cela, le parc Disney propose trois nouveautés : A Million Splashes of Colour, les décorations sur Main Street et le Disney Electrical Sky Parade.

A Million Splashes of Colour - du 10 février au 30 septembre 2024

Crédit photo : Disney

La première nouveauté est un spectacle de jour qui met en vedette les personnages de Disney et Pixar. Stitch, Mickey, Vaina, Timon, Mirabel Madrigal… mais aussi tous les autres héros de notre enfance afin de plaire aux petits comme aux grands. Avec A Million Splashes of Colour, vous aurez l’occasion de voyager à travers les époques et de redécouvrir les personnages iconiques de Disney.

Les décorations de Main Street - du 10 février au 5 mai 2024

Crédit photo : Disney

Pour se remettre de ses émotions tout en prolongeant le plaisir, vous pourrez ensuite vous rendre sur Main Street U.S.A pour découvrir les nouvelles décorations féeriques. Lumières, fleurs et couleurs éblouiront vos yeux dans des décorations inspirées de l’Art nouveau. Là encore, il s’agira de célébrer la richesse des personnages Disney. Et il y aura de quoi, puisque plus de 50 d'entre eux seront représentés sous forme de sculptures ou de modelages confectionnés par des artisans français.

Un spectacle incroyable avec 500 drones dans le ciel

Mais avant de découvrir tout cela, le parc Disney vous propose de vous en mettre plein les yeux avec un incroyable spectacle nocturne de drônes dans le ciel dès le mois de janvier. Le parc voit les choses en grand puisqu’il prévoit de créer de la féérie dans le ciel.

Disney Electrical Sky Parade - du 8 janvier au 30 septembre 2024

Le Disney Electrical Sky Parade mettra en scène des drônes qui auront pour mission de recréer des figures bien connues de l’univers Disney au-dessus du Château de la Belle au Bois Dormant. Pour ce faire, 500 drones défileront dans le ciel pour prendre l’apparence d’un char lumineux, d’Elliott le dragon ou du carrosse de Cendrillon par exemple. Les visiteurs pourront également observer des effets pyrotechniques et de la poussière d’étoile !

Les équipes Spectacle de Disneyland Paris ont tout mis en œuvre pour s’inscrire dans la lignée des productions récentes comme Disney D-Light ou Les Avengers illuminent la nuit. Un spectacle à ne pas louper pour les amoureux de Disney de tous les âges.