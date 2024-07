Disneyland Paris bat un incroyable record du monde lors de son feu d'artifice du 14 juillet

Lors de son traditionnel feu d’artifice tiré le 14 juillet, Disneyland Paris a battu un record du monde impressionnant en utilisant… des drones.

Le soir du 14 juillet, les visiteurs de Disneyland Paris ont pu assister à un spectacle exceptionnel : jeux de lumière, feux d’artifice et drones se sont succédés pour émerveiller petits et grands. À la tombée de la nuit, tous les visiteurs du parc ont été appelés à se rassembler devant le château de la Belle au Bois Dormant pour admirer ce spectacle d’une durée de 12 minutes.

Crédit photo : Disneyland Paris / Facebook

Ce soir-là, le parc a battu un record du monde impressionnant puisqu’il a représenté “la plus grande image aérienne d’un personnage fictif formée par des drones/multirotors”. En effet, 1 571 drones ont été utilisés en même temps afin de former la tête géante de Mickey Mouse au-dessus du château.

Un nouveau record du monde

Pour parvenir à créer ce spectacle sensationnel, des mois de préparation ont été nécessaires aux équipes du parc et à Dronisos, la société qui a fourni les drones. Finalement, le parc a battu un record et est officiellement entré dans le Livre Guinness des records.

Crédit photo : Disneyland Paris / Facebook

Au total, 1 630 drones ont été utilisés dans l’ensemble du spectacle, et certains appareils avaient des capacités pyrotechniques. Les jeux de lumière, les chorégraphies de drone et les feux d’artifice ont sublimé cinq scènes représentant des moments cultes des dessins animés de Walt Disney comme La Belle et la Bête, le Bossu de Notre-Dame, La Belle au Bois Dormant ainsi que Ratatouille et les Aristochats.

En plus de cela, des clins d'œil ont été adressés à la capitale puisque les spectateurs ont pu voir la Tour Eiffel, Notre-Dame-de-Paris, l’Arc de Triomphe et le Moulin Rouge se former sous leurs yeux. Un spectacle qui a émerveillé petits et grands.