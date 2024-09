Elle choque tout le monde en révélant combien YouTube l'a payée pour une vidéo à 10 millions de vues

Une créatrice de contenu a décidé de dévoiler combien d’argent lui avait rapporté une de ses vidéos YouTube ayant atteint 10 millions de vues et le chiffre a de quoi surprendre.

La vie de créateur de contenu n’est pas un long fleuve tranquille. En effet, même si certains parviennent à en vivre grâce à la régularité de leurs productions et aux nombreuses vues que celles-ci génèrent, ils ne représentent qu’une infime partie des personnes rêvant de vivre grâce aux réseaux sociaux.

Peu de créateurs de contenus parviennent à vivre de leurs vidéos

On pourra citer le désormais nationalement célèbre Inoxtag, qui avant d’avoir gravi l’Everest et inspiré toute une génération de jeunes, s’était déjà fait un nom sur YouTube grâce à des vidéos aux concepts innovants et amusants. Si bien que les revenus générés par celles-ci lui avaient même permis de faire construire sa propre maison.

Mais les vues, si nombreuses soient-elles, ne sont pas forcément la garantie de revenus mirobolants pour les YouTubeurs. La preuve avec l’une d’elle, Maddie Borge, qui avait dévoilé il y a quelque temps combien lui avait rapporté une vidéo YouTube ayant généré 10 millions de vues.

Pour replacer le contexte, Maddie est une Norvégienne de 24 ans vivant à Londres et partageant régulièrement à ses abonnés des vidéos sur son quotidien en Angleterre, mais aussi sur ses astuces pour faire des économies.

Une transparence que ses abonnés apprécient et qui l’a donc encouragée à révéler combien l'une de ses vidéos ayant dépassé les 10 millions de vues lui avait rapporté sur YouTube.

Elle explique ainsi que cette vidéo, dans laquelle elle explique comment elle partage son petit appartement avec son compagnon, a généré trois types de revenus.

Les sponsors

Tout d’abord, elle cite les sponsors, qui consistent à faire apparaître une marque dans une vidéo, via la présentation d’un produit mis en avant dans le cadre d’une collaboration commerciale. La vidéo en question ne comportant pas de sponsor, ce revenu s’élevait donc à 0.

YouTube AdSense

Elle présente ensuite YouTube adsense, un autre type de revenu qui, à l’époque de sa vidéo, ne comptabilisait que les vues sur ordinateur, alors que de nombreux utilisateurs visionnent ses contenus sur smartphone. Un revenu qui s’élevait alors à 10,56 dollars, soit un peu plus de 9,8 euros.

Crédit image : iStock

YouTube Shorts Fund

Enfin, le revenu le plus profitable provenait du YouTube Shorts Fund, qui lui a rapporté sur cette vidéo la somme de 385 dollars, l’équivalent de 357,7 euros.

Au total, sa vidéo Short aux 10 millions de vues lui aura donc permis de gagner 366,5 euros. Une somme qui a surpris ses abonnés, nombre d’entre eux ayant alors fait part de leur surprise.

300 dollars pour 10 millions de vues ? Je pensais que ça aurait été beaucoup plus. Wow, c’est extrêmement bas pour autant de vues.

Un chiffre surprenant, mais à mettre en perspective, puisque la vidéo en question est un Short, un format spécial de vidéo YouTube et que sa durée est de 41 secondes.

Des revenus qui varient selon les formats de vidéos

En effet, le modèle économique de YouTube encourage désormais les créateurs à imaginer des formats de vidéos toujours plus longs, puisque des publicités sont insérées à différents moments de celles-ci, générant des revenus supplémentaires et plus intéressants.

Le chiffre souvent mis en avant par les créateurs pour les vidéos classiques était alors de 1 euro généré toutes les 1000 vues. La même vidéo avec une durée plus longue aurait donc potentiellement pu rapporter 10 000 dollars à la YouTubeuse, si on se fie à ces données.

Crédit image : iStock

La créatrice étant active sur plusieurs plateformes, comme TikTok ou Instagram, ses revenus totaux sont naturellement plus élevés, d’autant qu’elle ne partage pas que des vidéos Shorts sur YouTube, mais aussi des vidéos au format classiques rapportant plus d'argent.

Sa transparence est quoi qu’il en soit appréciable et permet d’y voir plus clair dans la façon dont peuvent espérer vivre les personnes souhaitant se lancer sur les réseaux sociaux à plein temps. Quant à Inoxtag, dont le documentaire Kaizen sur l’Everest a récemment dépassé les 25 millions de vues, il est l’exemple que de nombreux YouTubeurs en devenir rêveront d’imiter. Et c’est tout le mal qu’on leur souhaite !