Inoxtag répond cash à la polémique grandissante sur son film Kaizen

Le 13 septembre dernier, Inoxtag a dévoilé son documentaire intitulé “Kaizen”, retraçant son ascension de l’Everest. Mais depuis la sortie, une polémique enfle à son sujet, à laquelle le jeune YouTubeur a décidé de répondre.

Après un an de préparation, le YouTubeur Inoxtag a gravi l’Everest. Alors qu’il n’avait jamais mis les pieds à la montagne et qu’il ne connaissait pas les codes de l’alpinisme, le jeune homme de 22 ans s’est lancé dans cette aventure. Pour la transmettre au grand public, il a réalisé un documentaire nommé “Kaizen”, qui a connu un immense succès.

Vendredi 13 et samedi 14 septembre, 340 000 spectateurs se sont pressés au cinéma pour voir le documentaire. Ce dernier a ensuite été mis en ligne sur YouTube et a accumulé plus de 20 millions de vues en l’espace de 72 heures. Après avoir battu ces records d’audience, le film devrait bientôt être diffusé sur TF1.

De nombreuses critiques

Cependant, le documentaire d’Inoxtag ne fait pas l’unanimité et la polémique enfle à son sujet. Le jeune homme a reçu des critiques de la part des spectateurs, mais aussi des alpinistes professionnels comme Marc Batard, connu pour avoir gravi l’Everest en moins de 24 heures sans oxygène :

Je n’ai rien contre lui, vraiment, mais ça ne rime à rien ! C’est à cause de ce genre de choses que les gens sont à la queue leu leu et que les agences d’expédition pas sérieuses s’enrichissent. C’est catastrophique. Franchement, avec tout le fric et ce qu’il a pu avoir comme aide, non ce n’est pas un exploit ! Ce sont des ignorants de la montagne.

De nombreuses personnes ont également pointé du doigt le côté “égocentré” du documentaire, et la non-reconnaissance d’Inoxtag envers les sherpas qui ont porté tout le matériel pendant le trajet. En plus de cela, les alpinistes craignent que ce documentaire encourage encore plus le tourisme de masse sur la montagne. Considéré comme une “décharge à ciel ouvert”, le plus haut sommet du monde est pollué par des tonnes de déchets laissés sur place par les alpinistes.

La réponse d’Inoxtag

Face à toutes ces critiques, Inoxtag a décidé de prendre la parole à propos de cette polémique. Humble, il reconnaît avoir été maladroit sur certains points et s'engage à faire mieux à l’avenir. Son objectif : “être meilleur qu’hier et ne pas se comparer aux autres”.

"C’est bien qu’il y ait de la critique. La critique permet de te remettre en question, ça te permet d’évoluer, de te rendre compte aussi que parfois, tu as envie de transmettre des messages, mais que tu es maladroit dans ta façon de faire, sans forcément le vouloir. Je prends les critiques, j’essaierai demain de faire mieux, de faire différent, pour pouvoir essayer de transmettre plus correctement mes messages. Je ne peux pas tout faire parfaitement, je n’ai que 22 ans”, a-t-il confié à Mouloud Achour, dans l'émission Clique.

Inoxtag est également revenu sur les sherpas avec qui il a partagé son aventure, affirmant qu’il avait bien mentionné l’importance de leur présence dans son documentaire.

“Moi personnellement, je me suis bien entendu avec mon équipe de sherpas. Sans eux, rien n’aurait été possible et c’est ce qu’on a essayé d’expliquer dans le documentaire”, a-t-il affirmé.

Quant à la question du tourisme de masse, il s'est exprimé sur France 24 en rappelant que son but n'était pas d'encourager ses fans à grimper l'Everest, mais plutôt de les inspirer pour qu'ils croient en leurs rêves, quels qu'ils soient.

Et quand on lui demande ce qu’il changerait dans son documentaire, Inoxtag répond intelligemment qu’il ne veut pas répondre à chaud et aura besoin de “prendre du recul” sur la situation pour se “remettre en question”. Une preuve de maturité pour le YouTubeur de 22 ans qui a fait vibrer toute une génération.