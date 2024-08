Cette astuce méconnue permet de regarder YouTube gratuitement sans publicité (et en toute légalité)

Sur internet, la publicité est partout, parfois même trop polluante pour vraiment savourer les contenus que l’on souhaite regarder. Avec YouTube, il existe une astuce gratuite et légale pour regarder des vidéos sans publicité.

En tant que consommateur de contenus sur Internet, vous avez très souvent deux options pour avoir accès à des contenus sur les différents sites web, plateformes vidéos et streaming musical. Soit vous regardez le contenu gratuitement en vous exposant aux publicités, soit vous payez un abonnement pour vous épargner les publicités.

Cet écosystème très simple permet aux créateurs de contenus de pouvoir toucher une rémunération quoiqu’il arrive, soit avec l’argent généré par vos abonnements, soit avec l’argent généré par les publicités. Sur YouTube, il existe l’expérience YouTube Premium qui vous permet de regarder des vidéos sans publicités.

Crédit photo : YouTube

Cependant, il existerait une solution alternative gratuite et légale pour se délester des publicités sans devoir dépenser un centime. Il s’agit d’un mode spécifique, disponible sur la célèbre plateforme, baptisé “mode confidentialité avancée”. Ce mode est destiné aux développeurs souhaitant intégrer des vidéos sur leur site internet.

Lorsque ce mode est activé, il empêche les vidéos visionnées d’influencer l’expérience de navigation ultérieure sur YouTube. En d’autres termes, les publicités personnalisées, basées sur votre historique, ne s’afficheront plus. En plus de ça, ce mode de confidentialité avancée permet également de se débarrasser de toutes les publicités diffusées avant et pendant les vidéos.

Une manipulation simple à faire avec l’adresse URL

Seulement voilà, comment pouvez-vous accéder à ce mode spécifique si vous n’êtes pas développeur ? Là encore, l’astuce est très simple et à la portée de tous ! Il suffit d’une simple manipulation à effectuer avec l’adresse URL de la vidéo que vous souhaitez regarder.

Si on prend un exemple concret, un URL d’une vidéo YouTube se présente comme ceci sur ordinateur (voir capture d'écran ci-dessous) ou sur mobile : https://www.youtube.com/watch?v=U7wbr07_20I ou https://m.www.youtube.com/watch?v=U7wbr07_20I

Crédit photo : Capture d'écran YouTube

Pour activer le mode anti-pub sur YouTube, il suffit simplement d’ajouter un simple tiret “-” dans l’URL entre “yout” et “ube”. Ainsi, avec ce simple tiret, vous serez automatiquement redirigé vers le domaine youtube-nocookie.com et la vidéo se lancera en plein écran, sans publicité. Si le site “yout-ube.com” n’appartient pas à YouTube, c’est bien le cas de “youtube-nocookie.com”. Malin, le lynx !

Crédit photo : Capture d'écran YouTube

Cerise sur le gâteau, l’astuce est 100% légale et vous n’avez pas besoin d’installer une extension ou un logiciel pour manipuler une adresse URL sur YouTube et dénuer une vidéo de ses publicités.