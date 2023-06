Bryan Cranston va s'isoler dans un village français et faire une pause dans sa carrière d'acteur

Prochainement à l’affiche du nouveau film de Wes Anderson, Bryan Cranston a confié qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière, souhaitant consacrer du temps à sa femme. Le couple prévoit de faire cette pause dans un petit village français.

La France peut être un eldorado de tranquillité pour de nombreuses célébrités américaines. Célèbre pour ses rôles dans “Malcolm”, “Breaking Bad” ou encore “The Judge”, l’acteur Bryan Cranston sera bientôt l’un d’eux si on en croit ses propos accordés au magazine GQ UK.

Crédit photo : AMC

En effet, l’interprète de Walter White a confié qu’il aimerait faire une pause dans sa carrière en 2026 pour aller vivre en France avec sa femme. Après plus de 40 ans à sillonner les studios pour le petit et le grand écran, Bryan Cranston, âgé de 67 ans, sent qu’il doit se reposer et surtout s’accorder du temps avec sa femme Robin, avec qui il est marié depuis 39 ans.

“Elle a dû ajuster sa vie en fonction de la mienne”

“Au cours des 24 dernières années, Robin a vécu sa vie dans mon ombre. Elle a été mon invitée, la femme d’une célébrité. Elle a dû ajuster sa vie en fonction de la mienne. Elle en a bénéficié d’une manière phénoménale, mais nous ne sommes pas quittes. Je veux qu’on le soit. Elle le mérite” a-t-il confié.

Crédit photo : Showtime

Il s’agirait donc d’une pause de six mois dans un petit village français, où l’acteur aimerait apprendre la langue, la cuisine locale et jardiner : “Je veux pouvoir me balader, regarder le feu dans la cheminée, boire du vin avec de nouveaux amis et ne plus lire de scénarios (...). Je ne me laisserai pas tenter par des projets. C’est une pause. Je m’arrête. Je ne penserai pas au travail”.

Bryan Cranston semble donc bien décidé à se ressourcer quelques mois pour profiter de la vie aux côtés de sa femme. On ne sait évidemment pas dans quel village français le couple a choisi de se réfugier, mais on peut retrouver Bryan Cranston dans “Astéroid City”, le nouveau film de Wes Anderson, au cinéma à partir du 21 juin.