Eminem poursuivi en justice par sa propre mère à cause d'une phrase de cette chanson culte, elle demandait... 9 millions d'euros

Le rappeur Eminem a été poursuivi en justice par sa propre mère… On vous explique.

Ce fut un coup dur pour Eminem. Alors qu’il sortait en 1999 son tube planétaire “My Name Is”, Eminem a dû faire face à des déboires avec la justice concernant son titre. En effet, comme le rapporte le média LADbible, le rappeur a été attaqué en justice par sa propre mère, Debbie Mathers-Briggs qui lui aurait demandé par moins de 10 millions de dollars, soit environ 9 millions d’euros. Rien que ça ! La raison ? Les paroles de la chanson.



Une attaque pour calomnie

Dans ce titre, le rappeur déclare “ma mère fume plus de drogue que moi”. Une phrase cash qui en dit long sur sa relation avec sa mère. Et forcément, cela n’a pas plu à la principale intéressée. Selon le média, la mère du rappeur aurait déclaré que son fils mentait sur son éducation et la calomniait. Le manager d’Eminem aurait répondu à l’époque : "La vie d'Eminem se reflète dans sa musique. Tout ce qu'il a dit peut être vérifié comme étant vrai. La vérité est une défense absolue contre une allégation de diffamation. Ce procès n'est pas une surprise pour Eminem. Sa mère menace de le poursuivre en justice depuis le succès de son single 'My Name Is'. C'est simplement le résultat d'une relation tendue depuis toujours entre lui et sa mère.”

En 2001, la justice a finalement rendu son verdict. La mère de l'artiste aurait finalement reçu 25 000 dollars de la part de son fils, soit 23 000 euros. À noter que la plus grande partie de cette somme aurait servi à Debbie à payer les frais juridiques, ne lui laissant que 1 600$ soit 1500€. Tout ça pour pas grand chose donc…

En 2002, Eminem a pourtant poursuivi sa carrière en écrivant des textes qui parlaient toujours de sa mère. Preuve que rien ne l'arrête et qu'il en a gros sur la patate ! À savoir que le rappeur s'est depuis tout de même excusé auprès de sa mère et a promis qu'il ne chanterait plus les chansons en question lors de ses concerts.

