P. Diddy : le verdict tombe, il n'ira pas en prison à vie, mais voici ce qu'il risque

La justice a tranché : P. Diddy, accusé de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs, n’ira pas en prison à vie. Voici ce qu’il faut retenir de son verdict.

Tout n’est pas encore joué pour P. Diddy, mais un premier verdict vient de tomber. Spoiler : il ne devrait pas plaire à tout le monde. Selon le média CNN, présent lors du jugement, Sean Diddy, de son vrai nom, n’ira pas en prison à vie.

Les juges du tribunal pénal de Manhattan, à New York, ont rendu le rappeur américain coupable de transport en vue de se livrer à la prostitution, pour deux chefs d’accusation : l’un concerne son ex-petite amie, la chanteuse, Cassie Ventura, l’autre, celui d'une victime dont l'anonymat est préservé.



Crédit : Elizabeth Williams/AP

P. Diddy risque 20 ans de prison

Pour le reste, le rappeur a été reconnu non coupable de trafic sexuel et d’association de malfaiteurs. Un verdict qui tombe après plusieurs semaines de procès et des mois d’une affaire judiciaire ultra médiatisée. Suite à l’annonce de ce verdict, l’avocat de Sean Diddy a demandé à ce qu’il soit libéré immédiatement, sous certaines conditions à définir par le tribunal. Une demande qui n’a pas été acceptée par le juge.

Car oui, P. Diddy n’est pas encore sorti d’affaires. Au vu de sa condamnation, il encourt jusqu’à 20 ans de prison avec le cumul des deux peines. Selon CNN, suite à ce verdict, le rappeur se serait agenouillé pour prier, puis, une fois debout, aurait regardé le public dans la salle d’audience avant d'applaudir.

Crédit : Instagram

P. Diddy : de quoi est-il accusé ?

Pour rappel des faits : entre 2023 et 2024, plusieurs plaintes ont été déposées à l’encontre de la star. Parmi les allégations, on notait : trafic sexuel, accusation de viol, d'agression physique, d'association de malfaiteurs, enregistrement de vidéos à caractère sexuel sans consentement, menaces et coercition, ainsi qu’une plainte pour la création d’un réseau d’exploitation sexuelle.

Une chose est sûre, P. Diddy ne finira pas ses jours en prison, mais pourrait bien y rester plusieurs longues années. À suivre…