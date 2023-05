« Ça a provoqué quelque chose dans mon âme », Vin Diesel très ému par la présence de Meadow Walker dans Fast X

Actuellement au cinéma, Fast X a introduit un personnage incarné par la fille de Paul Walker. Malgré sa courte apparition dans le film, cela a suffi pour émouvoir le colosse Vin Diesel, comme il l’a raconté.

Crédit : Meadow Walker Thornton-Allan/ Instagram

Dans Fast and Furious X, réalisé par le Français Louis Leterrier, Meadow Walker interprète une hôtesse de l’air qui vient en aide à Jakob Toretto (joué par John Cena), le frère de Dom. La séquence est courte et son personnage n’a même pas de nom, et ce n’est pas pour déplaire à la principale intéressée :

« Je voulais quelque chose de très petit et simple, qui fait que si vous ne savez pas qui je suis, vous ne remarqueriez même pas », précise Meadow Walker à Entertainment Tonight. Un petit rôle que la jeune femme de 23 ans avait annoncé, photo à l’appui, dans une publication Instagram, indiquant « pouvoir honorer l'héritage de [s]on père ».

Une courte apparition, comme un symbole, qui a ému Vin Diesel, le héros de la saga.

« Le souvenir de Paul ne mourra jamais »

« Ça a provoqué quelque chose dans mon âme, de la voir vouloir rendre hommage à son père et contribuer à sa manière au travail de sa vie. Ça comptait énormément », raconte dans le magazine People celui qui a partagé sept fois l’affiche avec Paul Walker dans la saga Fast and Furious.

L’actrice Michelle Rodriguez, elle aussi présente depuis les débuts de la franchise, a eu une pensée émue pour son défunt collègue : « Ça représente tout pour nous parce que le souvenir de Paul ne mourra jamais au sein de la franchise. Donc tant que nous tournons, nous devons maintenir son énergie en vie ».

L’actrice en herbe, mannequin dans la vie, précise que son père ne voulait pas qu’elle poursuive une carrière dans l’industrie cinématographique et ajoute qu’il « serait évidemment très fier » de sa présence dans le dixième opus de la saga.