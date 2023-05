«L'héritage de mon père», la fille de Paul Walker confirme son caméo dans Fast and Furious X avec un message touchant

La fille de l’acteur a dévoilé un avant-goût de son apparition surprise dans le prochain Fast and Furious. Elle en a profité pour publier un touchant message à l’attention de l’équipe qui autrefois travaillait avec son défunt père.

Crédit : Universal Pictures

Fast and Furious X est attendu dans les salles françaises le 17 mai prochain et à cette occasion, une nouvelle image des coulisses à été publiée par un des membres du casting.

Il ne s’agit pas de n’importe quel membre puisqu’il s’agit de la fille de Paul Walker, l’acteur phare de la franchise décédé tragiquement d’un accident de voiture en 2013. Sa fille, Meadow Walker, actrice et mannequin, fait un caméo dans ce nouvel épisode.

C’est la jeune femme de 24 ans elle-même qui l’a annoncé sur son compte Instagram. La publication montre l’image d’un moniteur sur lequel on peut voir Meadow Walker en tenue d’hôtesse de l’air, à bord d’un avion. « Un aperçu de mon caméo dans Fast X » est légendé en dessous de la photo.

Honorer l’héritage de Paul Walker

Crédit : Universal Pictures

C’est la première fois que Meadow Walker fait une courte apparition dans la franchise portée par Vin Diesel. Pourtant, comme elle le confie en légende, Meadow a grandi sur le plateau de la saga entourée de ses stars : « Le premier Fast est sorti quand j'avais un an ! J'ai grandi sur le plateau en regardant mon père, Vin [Diesel], Jordana [Brewster], Michelle [Rodriguez], Chris ["Ludacris" Bridges] et bien d'autres sur les moniteurs. Grâce à mon père, je suis né dans la famille Fast ».

Il aura fallu attendre le dixième et avant-dernier opus de la franchise pour que Meadow rejoigne pour de bon la grande famille qu’est Fast and Furious et rendre ainsi un bel hommage à son père. « Je n'arrive pas à croire que maintenant je peux être là-haut aussi. Avec ceux qui ont été là pour me voir grandir », se réjouit-elle.

Ce n’est pas la première fois que la mémoire de Paul Walker est honorée à l’écran. Dans Fast and Furious 7 (2015), les frères de l’acteur, Caleb et Cody, avaient prêté leurs traits pour redonner vie au personnage de Brian O'Conner pour compléter les scènes déjà tournées par Paul et clôturer son arc narratif dans la saga.

Aujourd’hui, c’est au tour de sa fille de faire vivre sa mémoire : « Je suis tellement bénie de pouvoir honorer l'héritage de mon père et de le partager avec lui pour toujours x. Je vous aime tous tellement ». Pour découvrir cette scène, il faudra foncer dans les salles obscures dès mercredi.