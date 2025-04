Cette série thriller notée 10/10 sur Netflix rend accros les fans de «Dexter» et de «You»

Si vous êtes à la recherche d’une nouvelle série Netflix à dévorer, on a ce qu’il vous faut ! Présentation.

Vous êtes fan de séries policières, de thrillers psychologiques et de polars ? Ça tombe bien ! Depuis plusieurs années, la plateforme de streaming séduit par ses contenus policiers en tous genres, qui mêlent enquête, suspense et angoisse psychologique.

Résultat : certaines séries s’imposent en tête du classement des contenus Netflix les plus regardés. Cela a notamment été le cas pour la mini-série Zéro Day, avec Robert de Niro, ou encore Juste un regard, inspiré d’un roman d’Harlan Coben, ou encore du show You, qui met en avant la vie de Joe Goldberg, un pervers narcissique dérangé. Et le géant du streaming ne s'arrête pas là !



Crédit : Netflix

Une série à suspense

Ce 11 avril 2025, une nouvelle série a débarqué sur la plateforme : El Jardinero, comprenez en français Le Jardinier. Un show à suspense à mi-chemin entre Dexter et You. Le pitch de cette nouveauté espagnole de six épisodes ? La vie du jeune Elmer, jardinier en apparence, mais aussi tueur à gage à ses heures perdues. Sa différence ? Le garçon ne ressent aucune émotion suite à un accident avec sa mère, La China.



Crédit : Netflix

Au fil des années, sa mère développe un business secondaire à sa jardinerie : des meurtres discrets, tous, commis parfaitement par son fils. Les affaires sont bonnes, la vie est paisible, jusqu’au jour où Elmer a une nouvelle mission : se débarrasser d’une jeune institutrice, Violetta. Problème : dès qu’il la rencontre, il en tombe amoureux. Comment est-ce possible après tant d’années sans ressentir aucune émotion ? Va-t-il aller au bout de sa mission ? Pour obtenir les réponses à ces questions, il faudra vous délecter de cette mini-série...



Crédit : Netflix

Une série qui séduit les fans de thriller

Dès sa sortie, le show a récolté tous les suffrages. Sur X, on pouvait ainsi lire :

“THE GARDENER sur Netflix 10/10. J'adore une bonne romance policière”.

Sur Allociné, les spectateurs étaient captivés :

“J’ai dévoré cette série sans voir le temps passer, il y a de l’intrigue, de l’émotion, de l’amour, un bon cocktail pour une série réussie”

Ou encore :

“Une série addictive qui allie le genre de thriller psychologique et celui de drame romantique.”

Sur la plateforme FlixPatrol, qui analyse les audiences des séries Netflix, le show s’impose depuis sa sortie dans le top 10 des contenus les plus regardés sur la plateforme et se place numéro 1 dans près de 12 pays, comme en France, en Argentine, au Brésil et en Belgique. Une chose est sûre, si vous êtes adepte des séries policières, celle-ci devrait vous plaire.

Alors, prêt.e.s à “binge watcher” ?