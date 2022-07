Les tigres de Fort Boyard remplacés par... des félins en 3D, pour favoriser le bien-être animal

Suite au vote de la loi contre la maltraitance animale fin 2021, l’émission Fort Boyard a décidé de remplacer ses tigres par des félins numériques.

Depuis maintenant 32 ans, des tigres sont présents dans l’enceinte de Fort Boyard et participent à l’émission de divertissement. Avec Félindra, deux tigres étaient encore présents : Kashmir et Tosca, âgés de 9 et 3 ans.

Le 30 novembre 2021, le gouvernement français a voté une loi visant à lutter contre la maltraitance animale. Cette loi a mené à la fin progressive de la captivité d’espèces sauvages utilisées à des fins commerciales. Désormais, il est interdit d’utiliser des animaux non domestiques dans des jeux et émissions de variété.

Crédit photo : France Télévisions

Afin de respecter le bien-être animal et mettre fin à l’exploitation d’animaux sauvages, l’émission Fort Boyard a décidé de ne plus utiliser de tigres dans l’enceinte du fort. Une mesure demandée depuis de nombreuses années par les organisations protectrices des animaux, comme c’est le cas de 30 Millions d’Amis.

Des félins numériques pour remplacer les tigres

Afin de garder les tigres, qui restent un élément emblématique dans l’émission Fort Boyard, la production a décidé de remplacer les animaux par des félins en images numériques. Ils apparaîtront dans la salle du trésor. Pour les concevoir, les décorateurs ont conçu une structure qu’ils ont adapté en 3D. Cette création a nécessité quatre mois de travail.

« Au début, on a pensé à mettre des images d’archives des tigres, mais on s’est dit que ce serait bizarre pour le public, puisqu’il savait que les animaux n’étaient plus là. On a finalement opté pour des statues de tigres dans la salle du trésor et on a décidé de les animer pour leur donner vie à la manière des gargouilles dans Le Bossu de Notre-Dame ou des créatures dans Les Animaux Fantastiques », a expliqué Guillaume Ramain, producteur artistique de l’émission.

Crédit photo : France Télévisions

Selon ALP, les tigres continueront d'interagir avec les candidats durant l’émission, en se léchant les babines quand ils passeront devant eux ou en courant à leurs côtés. Félindra sera également présente pour tourner la tête du tigre qui permet de libérer les Boyards.

Les tigres vivent quant à eux chez leur éleveur-propriétaire Thierry Leportier. La société Adventure Line Productions ainsi que France Télévisions se sont engagées à lui donner une somme permettant de fournir aux animaux « les soins nécessaires » et « une fin de vie dans le respect de la dignité animale ».