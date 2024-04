Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire - nos astuces d'experts pour survivre dans la Terre creuse

Le mois prochain débarqueront dans nos salles obscures deux gros monstres du cinéma : Godzilla et Kong ! Venus de la Terre creuse, un monde hostile et peuplé d'étranges créatures, nos héros n'ont aucun mal à y vivre. Mais pour nous pauvres humains, c'est une autre histoire. Alors si par malchance vous vous y retrouvez coincé, voici donc nos meilleures astuces pour survivre dans la Terre Creuse !

Dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire, titans et humains sont amenés à faire équipe pour affronter ensemble un ennemi commun. Ce dernier menace de bousculer l’équilibre naturel de la Terre creuse, ouvrant la porte aux monstres qui vivent sous la surface de la Terre. Dès lors, l’Humanité est en péril.

Pourquoi ? Parce que la Terre creuse est le repère des Titans. « Il y a un monde en bas, Cate ! », lance le personnage de Kurt Russell dans la série Monarch : Legacy of Monsters. Autant dire que l’endroit est particulièrement inhospitalier. Heureusement que Godzilla est là pour les empêcher de mettre leurs grosses pattes sur Terre et de détruire l’humanité. Quoi que notre reptile préféré a parfois un peu de mal.

Mais si un jour, vous avez le malheur - comme nos héros de Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire - de traverser le portail qui mène vers le monde des titans, voici quelques précautions à prendre.

Comment survivre dans la Terre creuse face à des monstres titanesques ?

Vous l’avez peut-être vu dans la bande-annonce mais la Terre creuse n’est pas un endroit paisible que l’on recommanderait pour des vacances. Tout d’abord, la Terre creuse est peuplée de créatures qui ne s'entendent pas (du tout !). King Kong d’un côté, le terrible Skar King de l’autre. Sans compter qu’au milieu de tout ça se trouve Godzilla qui, comme les humains, n'est pas le bienvenu.

Alors, pour éviter de vous retrouver au beau milieu d’une guerre de titans, le mieux est de prendre vos jambes à votre cou. Mais si vous aimez trop les animaux/titans pour détourner le regard ou que vous avez un mauvais cardio, on vous conseille plutôt de pratiquer la méthode de la petite Jia dans le film : la langue des signes. C’est grâce à elle que Kong a accepté de protéger l’humanité dans Godzilla vs Kong. C’est peut-être un bon moyen pour s’en tirer sans trop d'égratignures. Et si vous n'avez pas le temps d'apprendre, vous pouvez toujours vous mettre en boule dans un coin en espérant que tout se passe bien...

En revanche, on vous conseille de ne pas y passer trop de temps. Non pas que vous risquez d’avoir le mal du pays. Mais surtout, parce qu’un petit jour passé dans la Terre creuse équivaut à une année sur Terre. Ce serait dommage de rentrer de ce voyage avec une année de plus au compteur. Que vont penser vos amis ?

Que manger dans la Terre creuse ?

Une fois que vous vous êtes familiarisé avec l’endroit (un peu trop humide et chaud, on vous l’avoue), il vous faudra reprendre des forces. Facile à dire pour ces gros monstres qui vivent sous Terre. Aucune petite bête n'oserait manger la grosse. Pour les humains, c’est une autre paire de manches. Si vous cherchez bien, vous pourrez trouver quelques baies par-ci par-là ou des insectes un peu trop… gros. Dernier recours, piquer dans les restes que les monstres auront laissé derrière eux... Rappelez-vous, l'important est de survivre dans la Terre creuse, alors faites un effort !

Si vous avez un peu de mal, essayez donc de demander de l’aide à Kong. Après tout, il y a bien quelques primates à hauteur d’Hommes, à l’instar de ce jeune orang-outan qui doit bien trouver ses apports caloriques quelque part.

Et pour savoir si ce que vous comptez manger est comestible, rien de plus simple. Trouvez une bête sauvage (plus petite que vous) et faites-lui goûter avant. Si elle devient verte et tourne de l'oeil, c'est que le menu n'est peut-être pas le bon...

Comment s'hydrater dans la Terre Creuse ?

Si vous êtes à court d'eau durant votre voyage forcé dans la Terre creuse, pas de panique, il existe un moyen ingénieux pour en récolter. Munissez-vous pour commencer d'un sac plastique et d'une pierre. Ensuite, accrochez le sac autour d'une branche d'arbre et glissez la pierre au fond pour former un réservoir de fortune. Ensuite, laissez la nature faire son office et le sac récoltera la vapeur d'eau libérée par la plante.

Et si vous n'avez pas de sac en plastique, il ne vous restera qu'à suivre les animaux sauvages (discrètement) en espérant qu'ils vous mènent jusqu'à un point d'eau.

Ne faire qu'un avec la Terre creuse

« Ce monde renferme plus de secrets que nous ne pouvons l’imaginer », lance la docteur Ilene Andrews. Il se peut alors que, durant votre survie en milieu hostile, vous soyez agréablement surpris par l’écosystème du lieu. Peut-être que vous y trouverez des bananes, un buffet à volonté ou un restaurant gastronomique tenu par le chef des titans. C'est beau de rêver...

Enfin, si vous avez vraiment envie de survivre dans la Terre creuse, le mieux est encore de le faire avec l’équipe qualifiée du docteur Andrews. On ne sait jamais, avec un peu de chance, vous pourrez être en mesure de dénicher un vaisseau et de retourner sur notre bonne vieille Terre.

Et si cela ne vous suffit pas, rendez-vous le 3 avril au cinéma pour voir si nos héros s'en sortent mieux que vous dans Godzilla x Kong : Le Nouvel Empire !