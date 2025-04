Optez pour des vacances de rêve sur la côte Atlantique, entre Terre et Océan

Si vous êtes toujours à la recherche du lieu de vos futures vacances au soleil, voici une destination qui pourrait vous convenir.

Avez-vous regardé dehors ces derniers temps ? N'avez-vous pas senti ce délicat petit parfum, qui laisse présager de jolis lendemains ? Il ne vous aura pas échappé en effet que le mercure grimpe et, entre nous, il faut bien reconnaître que ça fait un bien fou. Le soleil brille de plus en plus fort, les arbres s'éveillent et les plantes fleurissent. Pas de doute, le printemps est de retour. La météo recommence à devenir agréable pour notre plus grand bonheur et qui dit beau temps dit, bien sûr, vacances ! D'ailleurs, ne serait-ce pas le moment de planifier les prochaines ? Après tout, il n'est jamais trop tôt pour trouver sa future destination, alors pourquoi ne pas le faire dès maintenant ?

Si l'envie vous prend d'aller vos prélasser au soleil, dans une région où l'océan et la terre ferme ne font qu'un, nous avons la destination idéale pour vous : la Palmyre.

La Palmyre, une destination idéale pour des vacances au soleil dans un cadre exceptionnel

Nichée au cœur d’une pinède de 18 hectares, entre l’île d’Oléron et l’estuaire de la Gironde, La Palmyre est un village vacances Belambra qui offre un cadre naturel exceptionnel, en Charentes. On y trouve de splendides plages sauvages, des forêts de pins à perte de vue ou encore des sites préservés.

Que l'on soit amateur de farniente, passionné de nature ou attirés par l'aventure, cette destination a vraiment tout pour séduire. Voici donc quelques-uns des lieux incontournables qui font de La Palmyre une destination de rêve sur la côte Atlantique.



Crédit photo : Belambra

Les plages de La Palmyre

Situé le long d'une des plus belles côtes européennes, le village de La Palmyre est l'endroit parfait pour communier avec le large, car il est à proximité de plages magnifiques. Des lieux où l'on peut à la fois se détendre ou pratiquer des sports nautiques.

Il y a tout d'abord la plage de la Grande Côte et ses vastes étendues de sable, entourées de dunes majestueuses. Avec son cadre naturel à couper le souffle, cette plage s'avère idéale pour les amateurs de baignade et autres escapades en bord d'océan. Un lieu idyllique et parfait pour se ressourcer au son des vagues, venues du large.

Crédit photo : iStock

Si vous visitez les lieux en famille et avec des enfants, vous pouvez également opter pour la plage de Bonne Anse. Protégée des vents, celle-ci se distingue par ses eaux calmes et sa tranquillité ainsi que sa vue imprenable sur la baie. Pour les plus sportifs d'entre vous, sachez qu'il s'agit aussi d'un spot très prisé des amateurs de paddle et de kayak.

Enfin, les amoureux de la nature sauront apprécier les charmes de la plage du Phare de la Coubre, entourée par la forêt du même nom. Accessible à pied ou à vélo, cette plage se démarque par ses grands espaces sauvages et son cadre préservé.

La forêt de la Coubre

Les amateurs de grands espaces, qui aiment se mettre au vert et s'évader en pleine nature, trouveront leur bonheur au cœur de la forêt domaniale de la Coubre. D'une superficie de 8 000 hectares, cet écrin de verdure offre un cadre unique, où se balader devient une expérience inoubliable.

Vous pouvez notamment y observer l'impressionnante faune sauvage qui peuple les lieux (Chevreuils, écureuils ou encore oiseaux marins).

Endroit préféré des randonneurs du coin, la forêt regorge de sentiers balisés qui traversent la pinède et vous conduisent vers des points de vue magnifiques sur l'océan et l'estuaire de la Gironde. Le panorama visible depuis le Phare de la Coubre est, par exemple, à couper le souffle. Mais pour en profiter, il vous faudra tout de même gravir les 300 marches du bâtiment. Après tout, une telle vue, ça se mérite !

Crédit photo : DR

Les visites incontournables autour de la Palmyre

Autour du village vacances, ce ne sont pas les activités qui manquent, mais certaines sont plus incontournables que d'autres, à commencer par le Zoo de La Palmyre.

Vous ne pouvez pas repartir de la région sans avoir visité ce parc zoologique, qui abrite plus de 1 600 animaux, issus des cinq continents. Réputé pour être une référence en matière de préservation des espèces, le Zoo de La Palmyre est une véritable ode au règne animal.

Difficile également de passer à côté du mythique Fort Boyard, popularisé par l'émission du même nom, diffusée sur France 2. Vous pouvez très bien visiter cette ancienne prison en empruntant des bateaux qui partent depuis La Palmyre.

Non loin de là se trouve par ailleurs la splendide île d’Oléron qui est directement accessible en voiture ou en bateau. Ce lieu paradisiaque saura vous séduire avec ses plages, ses villages ostréicoles et son ambiance paisible.

Crédit photo : iStock

Comme vous pouvez le voir, La Palmyre a beaucoup d'atouts et ressemble beaucoup à une destination de rêve, n'est-ce pas ?

Alors n'attendez-plus et réservez dès maintenant vos prochaines vacances pour un séjour inoubliable.